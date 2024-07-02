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Мобилизовать нужно не всех подряд — Притула высказался о призыве

2 июля 2024 18:45
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор
Притула высказался о несправедливости в мобилизационном процессе
Сергей Притула на интервью "Украинской правде". Фото: скриншот
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор

Волонтер и основатель благотворительного фонда Сергей Притула считает, что Украина сильно опоздала с законом о мобилизации, который был принят в мае. Это стоило сделать еще год — полтора назад.

Такое мнение высказал в интервью "Украинской правде" во вторник, 2 июля.

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Притула отметил "нехватку достоинства" в мобилизационном процессе

"Никогда не будет такого мобилизационного протокола, чтобы он всем понравился. Это априори невозможно. Многие при разных обстоятельствах будут считать, что мобилизация несправедлива. Но, к сожалению, хаос сохраняется. Мобилизовать надо не просто всех подряд", — рассказал Притула.

По его словам, мобилизация должна закрывать конкретные потребности соответственно еще и специальности человека. Также Притула отметил, что нет недостатка достоинства в мобилизационном процессе. Он считает, что нельзя вести себя с людьми таким образом, как это, к сожалению, иногда случается.

"Когда едет фура, которая везет лекарства, на блокпосту ее останавливают, а водителю дают боевую повестку и в тапках везут на "Десну" — это не хорошо. переоформить какие-то бумаги — это не хорошо. Если ты хочешь, чтобы кто-то тебя защищал, человека нужно хорошо попросить, а не волокти", — добавил Притула.

Волонтер озвучил еще одну проблему — когда многие мужчины мобилизационного возраста сидят дома уже два года и никуда не выходят.

"Их можно, конечно, осуждать за то, что они боятся идти на войну. Но почему им не предложили какую-то альтернативу? Они ведь и не в армии, и не приносят пользу экономике. на завод, фигачать по 16 часов в день и делают снаряды? Ну, если ты не идешь в армию, то должен что-то делать для войска. А так они просто сидят дома, толку — ноль. С этим сегментом людей нужно что-то делать", — подытожил Притула.

Напомним, Сергей Притула рассказывал, что последний раз виделся с Президентом Украины Владимиром Зеленским в 2020 году перед местными выборами. Волонтер выразил свои ожидания по поводу награды орденом за заслуги второй степени.

Ранее Притула показал украинцам, как россияне уничтожили Херсонес Таврический в аннексированном Севастополе. Общественный деятель также поделился своей заветной мечтой.

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