МОУ запускає щомісячне забезпечення бригад дронами, — анонс від Федорова

МОУ запускає щомісячне забезпечення бригад дронами, — анонс від Федорова

Ua ru
Дата публікації: 3 березня 2026 01:30
Українські бригади щомісяця отримуватимуть дрони — заява Федорова
Михайло Федоров. Фото: УНІАН

Упродовж минулого тижня міністр оборони України Михайло Федоров працював на запорізькому, дніпропетровському та харківському напрямках фронту. Завдяки нарадам із командувачами вдалося визначити пріоритети роботи. Зокрема, йдеться про надання захисникам України достатньої кількості дронів.

Про це очільник Міноборони України в понеділок, 2 березня, повідомив у своєму Telegram-каналі, передає Новини.LIVE.

Скриншот повідомлення Михайла Федорова

Пріоритетні напрямки роботи МОУ на найближчий час

За словами Федорова, наразі потрібно синхронізувати рішення, щоб посилити оборону та системно підготуватися до весни. 

У пріоритеті базовий мінімум забезпечення бригад дронами. Йдеться про гарантоване щомісячне постачання FPV, розвіддронів, бомберів та інших БпЛА, яке здійснюватиметься паралельно з іншими державними поставками та закупівлями

"Це дасть змогу бригадам планувати оборону й бути впевненими в ресурсі. Також працюємо над централізованим забезпеченням армії старлінками та пікапами", — наголосив Федоров. 

Серед інших важливих цілей посилення тактичної та оперативної глибини, масштабування дронів і перехоплювачів, захист логістики та критичних маршрутів, доукомплектування бригад. Крім того, планують розгортати додаткові групи ППО, розвивати РЕБ і радарне поле, розбудовувати фортифікації.

Раніше Михайло Федоров повідомив про напрацювання комплексного плану для вирішення проблем із мобілізацією та СЗЧ. Зокрема, йдеться про залучення до армії іноземців.

Також очільник Міноборони прокоментував плани України у війні із РФ. За його словами, є три основні цілі.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
