Украинским бригадам будут ежемесячно предоставлять дроны — заявление Федорова

Михаил Федоров. Фото: УНІАН

На прошлой неделе глава Минобороны Украины Михаил Федоров побывал на запорожском, днепропетровском и харьковском направлениях фронта. Там он провел совещаниями с командующими и определил приоритеты работы. В частности, защитникам Украины планируют ежемесячно поставлять дроны.

Об этом глава Минобороны Украины в понедельник, 2 марта, сообщил в своем Telegram-канале, передает Новини.LIVE.

Скриншот сообщения Михаила Федорова

Приоритетные направления работы МОУ на ближайшее время

По словам Федорова, на данный момент нужно синхронизировать решения, чтобы усилить оборону и системно подготовиться к весне.

В приоритете базовый минимум обеспечения бригад дронами. Речь идет о гарантированной ежемесячной поставке FPV, разведдронов, бомберов и других БпЛА, которая будет осуществляться параллельно с другими государственными поставками и закупками.

"Это позволит бригадам планировать оборону и быть уверенными в ресурсе. Также работаем над централизованным обеспечением армии старлинками и пикапами", — подчеркнул Федоров.

Среди других важных целей усиление тактической и оперативной глубины, масштабирование дронов и перехватчиков, защита логистики и критических маршрутов, доукомплектование бригад. Кроме того, планируют разворачивать дополнительные группы ПВО, развивать РЭБ, радарное поле и фортификации.

