Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортВоенная экономикаАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Гороскоп
Деньги ВСУ
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация В Украине военные бригады будут ежемесячно обеспечивать дронами, — Федоров

В Украине военные бригады будут ежемесячно обеспечивать дронами, — Федоров

Ua ru
Дата публикации 3 марта 2026 01:30
Украинским бригадам будут ежемесячно предоставлять дроны — заявление Федорова
Михаил Федоров. Фото: УНІАН

На прошлой неделе глава Минобороны Украины Михаил Федоров побывал на запорожском, днепропетровском и харьковском направлениях фронта. Там он провел совещаниями с командующими и определил приоритеты работы. В частности, защитникам Украины планируют ежемесячно поставлять дроны.

Об этом глава Минобороны Украины в понедельник, 2 марта, сообщил в своем Telegram-канале, передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:
Бригадам будут предоставлять дроны
Скриншот сообщения Михаила Федорова

Приоритетные направления работы МОУ на ближайшее время

По словам Федорова, на данный момент нужно синхронизировать решения, чтобы усилить оборону и системно подготовиться к весне.

В приоритете базовый минимум обеспечения бригад дронами. Речь идет о гарантированной ежемесячной поставке FPV, разведдронов, бомберов и других БпЛА, которая будет осуществляться параллельно с другими государственными поставками и закупками.

"Это позволит бригадам планировать оборону и быть уверенными в ресурсе. Также работаем над централизованным обеспечением армии старлинками и пикапами", — подчеркнул Федоров.

Среди других важных целей усиление тактической и оперативной глубины, масштабирование дронов и перехватчиков, защита логистики и критических маршрутов, доукомплектование бригад. Кроме того, планируют разворачивать дополнительные группы ПВО, развивать РЭБ, радарное поле и фортификации.

Ранее Михаил Федоров сообщил о наработке комплексного плана для решения проблем с мобилизацией и СЗЧ. В частности, речь идет о привлечении в армию иностранцев.

Также глава Минобороны прокомментировал планы Украины в войне с РФ. По его словам, есть три основные цели.

Михаил Федоров Минобороны беспилотники армия дроны
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации