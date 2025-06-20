На Черкащині чоловіка засудили за ухилення від мобілізації

Чоловіки у ТЦК. Фото ілюстративне: УНІАН

У Черкаській області військовозобовʼязаний отримав повістку, однак ухилився від мобілізації. Він не зʼявився до пункту збору.

Про це повідомила речниця прокуратури Черкаської області Ірина Сакун у коментарі "Суспільному".

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Деталі справи

Фігурантом є 40-річний житель Чигиринської громади. Повістку він отримав наприкінці вересня минулого року.

"Він був придатним до військової служби за станом здоров’я і не мав підстав для звільнення чи відстрочки. У визначений час він не з’явився до пункту збору, при цьому не повідомивши про причини своєї неявки", — повідомила Сакун.

Що вирішив суд

Чоловіка судили за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Суд призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Сумській області 59-річний чоловік не пішов до ТЦК через лежачу маму. Внаслідок цього відбулося судове засідання.

А у Черкасах судили свідка Єгови, який після отримання повістки ухилився від мобілізації.