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Главная Мобилизация На Черкасщине мужчина уклонился от мобилизации — как его наказали

На Черкасщине мужчина уклонился от мобилизации — как его наказали

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Дата публикации 20 июня 2025 00:33
В Черкасской области мужчину судили за уклонение от мобилизации
Мужчины в ТЦК. Фото иллюстративное: УНИАН
Ключові моменти Детали дела Что решил суд

В Черкасской области военнообязанный получил повестку, однако уклонился от мобилизации. Он не явился в пункт сбора.

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Черкасской области Ирина Сакун в комментарии "Суспільному".

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Детали дела

Фигурантом является 40-летний житель Чигиринской громады. Повестку он получил в конце сентября прошлого года.

"Он был пригоден к военной службе по состоянию здоровья и не имел оснований для освобождения или отсрочки. В определенное время он не явился в пункт сбора, при этом не сообщив о причинах своей неявки", — сообщила Сакун.

Что решил суд

Мужчину судили за уклонение от призыва на военную службу по мобилизации. Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы.

Напомним, в Сумской области 59-летний мужчина не пошел в ТЦК из-за лежачей мамы. Вследствие этого состоялось судебное заседание.

А в Черкассах судили свидетеля Иеговы, который после получения повестки уклонился от мобилизации.

война Черкасская область мобилизация повестки уклонисты судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
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