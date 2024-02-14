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На якій техніці евакуюють поранених з фронту — розповідь військового

14 лютого 2024 05:34
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
На якій техніці евакуюють поранених з фронту — розповідь військового
Дмитро Козятинсьий у бронеавтомобілі евакуаційної служби. Фото: Twitter Козятинського
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Евакуація поранених військовослужбовців Сил оборони України у кілька етапів. Під час першого етапу, коли поранених забирають з пункту збору у підрозділі, евакуаційні екіпажі працюють винятково на броньованих автомобілях.

Про це розповів засновник програми Kontra Application Security Training Дмитро Козятинський, який зараз служить у ЗСУ на посаді бойового медика у медичній службі "Ульф".

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Перше плече евакуації

За словами Козятинського, першим плечем евакуації є та ділянка роботи, коли поранених військових вивозять власне із зони активних бойових дій.

"Основна задача — забрати пораненого з пункту збору поранених підрозділу (роти) і відвезти до точки перехвату, де його можна відносно безпечно перевантажити на друге плече евакуації", — пояснив бойовий медик.

Броньована техніка для медиків

Дмитро Козятинський пояснив, що у цій зоні евакуаційні екіпажі працюють винятково на броньованій техніці.

"Це такі бронеавтомобілі, як M113, HMMWV, Sultan, МТ-ЛБ тощо", — підкреслив бойовий медик, якому самому довелося попрацювати в таких умовах.

Нагадаємо, що у січні бійці бригади "Лють" "Гвардії наступу" показали, як відбувається евакуація поранених бійців "з нуля".

ЗСУ
евакуація
медики
армія
військові
війна в Україні

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