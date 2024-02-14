На какой технике эвакуируют раненых с фронта — рассказ военного

Дмитрий Казатинский в бронеавтомобиле эвакуационной службы. Фото: Twitter Казатинского

Эвакуация раненых военнослужащих Сил обороны Украины в несколько этапов. При первом этапе, когда раненых забирают из пункта сбора в подразделении, эвакуационные экипажи работают исключительно на бронированных автомобилях.

Об этом рассказал основатель программы Kontra Application Security Training Дмитрий Козятинский, который сейчас служит в ВСУ в должности боевого медика в медицинской службе "Ульф".

Читайте также:

Первое плечо эвакуации

По словам Козятинского, первым плечом эвакуации является участок работы, когда раненых военных вывозят собственно из зоны активных боевых действий.

"Основная задача — забрать раненого из пункта сбора раненых подразделения (роты) и отвезти в точку перехвата, где его можно относительно безопасно перегрузить на второе плечо эвакуации", — пояснил боевой медик.

Бронированная техника для медиков

Дмитрий Козятинский объяснил, что в этой зоне эвакуационные экипажи работают исключительно на бронированной технике.

"Это такие бронеавтомобили как M113, HMMWV, Sultan, МТ-ЛБ и т.д.", — подчеркнул боевой медик, которому самому пришлось поработать в таких условиях.

Напомним, что в январе бойцы бригады "Лють" "Гвардії наступу" показали, как происходит эвакуация раненых бойцов "с нуля".