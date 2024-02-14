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На какой технике эвакуируют раненых с фронта — рассказ военного

14 февраля 2024 05:34
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист
На какой технике эвакуируют раненых с фронта — рассказ военного
Дмитрий Казатинский в бронеавтомобиле эвакуационной службы. Фото: Twitter Казатинского
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

Эвакуация раненых военнослужащих Сил обороны Украины в несколько этапов. При первом этапе, когда раненых забирают из пункта сбора в подразделении, эвакуационные экипажи работают исключительно на бронированных автомобилях.

Об этом рассказал основатель программы Kontra Application Security Training Дмитрий Козятинский, который сейчас служит в ВСУ в должности боевого медика в медицинской службе "Ульф".

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Первое плечо эвакуации

По словам Козятинского, первым плечом эвакуации является участок работы, когда раненых военных вывозят собственно из зоны активных боевых действий.

"Основная задача — забрать раненого из пункта сбора раненых подразделения (роты) и отвезти в точку перехвата, где его можно относительно безопасно перегрузить на второе плечо эвакуации", — пояснил боевой медик.

Бронированная техника для медиков

Дмитрий Козятинский объяснил, что в этой зоне эвакуационные экипажи работают исключительно на бронированной технике.

"Это такие бронеавтомобили как M113, HMMWV, Sultan, МТ-ЛБ и т.д.", — подчеркнул боевой медик, которому самому пришлось поработать в таких условиях.

Напомним, что в январе бойцы бригады "Лють" "Гвардії наступу" показали, как происходит эвакуация раненых бойцов "с нуля".

ВСУ
эвакуация
медики
армия
военные
война в Украине

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