Проігнорував повістку в ТЦК — суд покарав чоловіка на Харківщині

Працівники ТЦК у кабінеті. Фото: Преступности.нет

Житель Куп’янського району Харківської області не з'явився до районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки після отримання повістки. Суд призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі.

Про це повідомили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури у вівторок, 18 червня.

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Чоловік визнав свою провину

Правоохоронці розповідають, що чоловіку 47 років, він житель села Кіндрашівка Куп’янського району.

"У січні цього року, будучи військовозобов’язаним і придатним до військової служби, після одержання повістки чоловік без поважних причин не з’явився у визначений час до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки для подальшого проходження служби", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час вручення повістки його попередили про наслідки, якщо він не прибуде до ТЦК у визначену дату та час.

"Під час судового розгляду обвинувачений повністю визнав свою вину. Суд призначив покарання у вигляді трьох років позбавлення волі", — додали у прокуратурі.

Раніше 31-річного жителя Львівщини визнали винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації. Чоловік без поважної причини не з’явився до територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Також у Волинській області суд визнав винним чоловіка, котрий ухилявся від мобілізації. Засудженого позбавили волі на один рік.