Проігнорував повістку в ТЦК — суд покарав чоловіка на Харківщині

На Харківщині чоловік отримав повістку і не прийшов в ТЦК — що вирішив суд
Житель Куп’янського району Харківської області не з'явився до районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки після отримання повістки. Суд призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі.
Про це повідомили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури у вівторок, 18 червня.
Чоловік визнав свою провину
Правоохоронці розповідають, що чоловіку 47 років, він житель села Кіндрашівка Куп’янського району.
"У січні цього року, будучи військовозобов’язаним і придатним до військової служби, після одержання повістки чоловік без поважних причин не з’явився у визначений час до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки для подальшого проходження служби", — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що під час вручення повістки його попередили про наслідки, якщо він не прибуде до ТЦК у визначену дату та час.
"Під час судового розгляду обвинувачений повністю визнав свою вину. Суд призначив покарання у вигляді трьох років позбавлення волі", — додали у прокуратурі.
Раніше 31-річного жителя Львівщини визнали винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації. Чоловік без поважної причини не з’явився до територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
Також у Волинській області суд визнав винним чоловіка, котрий ухилявся від мобілізації. Засудженого позбавили волі на один рік.
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