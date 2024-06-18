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На Харківщині чоловік отримав повістку і не прийшов в ТЦК — що вирішив суд

18 червня 2024 14:41
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Проігнорував повістку в ТЦК — суд покарав чоловіка на Харківщині
Працівники ТЦК у кабінеті. Фото: Преступности.нет
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

Житель Куп’янського району Харківської області не з'явився до  районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки після отримання повістки. Суд призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі.

Про це повідомили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури у вівторок, 18 червня.

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Правоохоронці розповідають, що чоловіку 47 років, він житель села Кіндрашівка Куп’янського району. 

"У січні цього року, будучи військовозобов’язаним і придатним до військової служби, після одержання повістки чоловік без поважних причин не з’явився у визначений час до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки для подальшого проходження служби", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час вручення повістки його попередили про наслідки, якщо він не прибуде до ТЦК у визначену дату та час.

"Під час судового розгляду обвинувачений повністю визнав свою вину. Суд призначив покарання у вигляді трьох років позбавлення волі", — додали у прокуратурі.

Раніше 31-річного жителя Львівщини визнали винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації. Чоловік без поважної причини не з’явився до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. 

Також у Волинській області суд визнав винним чоловіка, котрий ухилявся від мобілізації. Засудженого позбавили волі на один рік.  

суд
ТЦК та СП
військовозобов'язані
Куп'янськ
мобілізація
Харківська область
повістки

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