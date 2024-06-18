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В Харьковской области мужчина получил повестку и не пришел в ТЦК — что решил суд

18 июня 2024 14:41
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Проигнорировал повестку в ТЦК — суд наказал мужчину в Харьковской области
Сотрудники ТЦК в кабинете. Фото: Преступности.нет
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

Житель Купянского района Харьковской области не явился в районный Территориальный центр комплектования и социальной поддержки после получения повестки. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры во вторник, 18 июня.

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Правоохранители рассказывают, что мужчине 47 лет он житель села Кондрашовка Купянского района.

"В январе этого года, будучи военнообязанным и пригодным к военной службе, после получения повестки мужчина без уважительных причин не явился в определенное время в районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки для дальнейшего прохождения службы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что при вручении повестки его предупредили о последствиях, если он не прибудет в ТЦК в назначенную дату и время.

"Во время судебного разбирательства обвиняемый полностью признал свою вину. Суд назначил наказание в виде трех лет лишения свободы", — добавили в прокуратуре.

Ранее 31-летний житель Львовщины признан виновным в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации . Мужчина без уважительной причины не явился в территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Также в Волынской области суд признал виновным мужчину , уклонявшегося от мобилизации. Осужденный был лишен свободы на один год.

суд
ТЦК и СП
военнообязанные
Купянск
мобилизация
Харьковская область
повестки