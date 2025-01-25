На Хмельниччині суд покарав чоловіка за ухилення від військового обов’язку

Повістка в руках. Фото: УНІАН

Полонський районний суд Хмельницької області 21 січня оголосив вирок у справі щодо ухилення від мобілізації. Йдеться про чоловіка, який отримав кілька повісток, проте, не з'явився за жодною з них до територіального центру комплектування через стан здоров'я.

Про це йдеться у вироку суду, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Згідно з матеріалами справи, обвинувачений, будучи військовозобов’язаним, неодноразово отримував повістки для прибуття до територіального центру комплектування, але без поважних причин не з’являвся. Повістки вручалися йому впродовж вересня 2024 року, проте жодного разу чоловік не прибув для відправки на військову службу. У суді чоловік пояснив свою поведінку незгодою з висновком лікарської комісії, яка визнала його придатним до служби.

Чоловікові було призначено покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. До набрання вироком законної сили обвинувачений залишатиметься під вартою.

Вирок судді ще можна оскаржити впродовж 30 днів з моменту його оголошення.

Нагадаємо, у Київській області виник скандал — мера Ірпеня суд відправив під варту, а сам глава міста заявив, що справа проти нього замовна.

Також чоловік на Закарпатті опинився в суді, бо він відмовився від мобілізації.