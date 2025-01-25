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На Хмельниччине мужчина игнорировал повестки — приговор суда

25 января 2025 08:02
Виктория Козырь - редактор
В Хмельницкой области суд наказал мужчину за уклонение от воинской обязанности
Повестка в руках. Фото: УНИАН
Виктория Козырь - редактор

Полонский районный суд Хмельницкой области 21 января огласил приговор по делу об уклонении от мобилизации. Речь идет о мужчине, который получил несколько повесток, однако, не явился ни по одной из них в территориальный центр комплектования по состоянию здоровья.

Об этом говорится в приговоре суда, который опубликовали на Едином государственном реестре судебных решений.

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Согласно материалам дела, обвиняемый, будучи военнообязанным, неоднократно получал повестки для прибытия в территориальный центр комплектования, но без уважительных причин не являлся. Повестки вручались ему в течение сентября 2024 года, однако ни разу мужчина не прибыл для отправки на военную службу. В суде мужчина объяснил свое поведение несогласием с заключением врачебной комиссии, которая признала его годным к службе.

Мужчине было назначено наказание в виде трех лет лишения свободы. До вступления приговора в законную силу обвиняемый будет оставаться под стражей.

Приговор судьи еще можно обжаловать в течение 30 дней с момента его оглашения.

Напомним, в Киевской области возник скандал — мэра Ирпеня суд отправил под стражу, а сам глава города заявил, что дело против него заказное.

Также мужчина на Закарпатье оказался в суде, потому что он отказался от мобилизации.

суд мобилизация повестки ТЦК и СП судебные решения

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