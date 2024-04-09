На Хмельниччині жінка вибила вікна в бусі ТЦК — яке покарання отримала

Жінка вибила вікна в бусі ТЦК. Фото: скриншот з відео

У Хмельницькій області стався несподіваний інцидент, коли жінка вибила вікна в автомобілі співробітників ТЦК — це сталося під час заходів з оповіщення військовозобов'язаних громадян. Суд ухвалив вирок у цій справі, відповідно до якого зловмисниця зобов'язана сплатити штраф.

Про це йдеться в рішенні Ізяславського районного суду.

Читайте також:

Рішення суду

Інцидент трапився 29 березня, коли жінки оточили автомобіль з військовими, виражаючи незадоволення "мобілізаційною діяльністю" працівників ТЦК. Одна з жінок схопила палицю та почала бити по автівці, внаслідок чого було вибите скло.

Внаслідок розгляду справи в Ізяславському районному суді Хмельницької області жінку звинуватили у дрібному хуліганстві згідно зі статтею 173 Кодексу про адміністративні правопорушення. Відзначено, що винуватиця визнала свою провину, виразила щире каяття і пояснила свої дії "важким емоційним станом", пов'язаним із мобілізацією свого сина.

Суд призначив жінці штраф у розмірі 85 гривень. Попри те, що потерпіла сторона вимагала адміністративного арешту до 15 діб, суд вирішив обмежитися лише штрафом. Крім того, жінка повинна сплатити 605 гривень 60 копійок судового збору.

Нагадаємо, раніше СБУ заарештувала військовослужбовця Чернігівського обласного ТЦК СП, якого підозрюють у співпраці з колишнім головою Чернігівської обласної ВЛК, в якого під час обшуків знайшли майже мільйон доларів, а самого чоловіка затримали.

Водночас у Світловодську Кіровоградської області скоїв суїцид 32-річний чоловік, який страждав на розлади психіки, відібравши табельний автомат у поліцейського та вистріливши собі в голову після доставляння до ТЦК СП.