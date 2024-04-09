В Хмельницкой области женщина выбила окна в бусе ТЦК — какое наказание получила

Женщина выбила окна в бусе ТЦК. Фото: скриншот с видео

В Хмельницкой области произошел неожиданный инцидент, когда женщина выбила окна в автомобиле сотрудников ТЦК — это произошло во время мероприятий по уведомлению военнообязанных граждан. Суд вынес приговор по этому делу, согласно которому злоумышленница обязана уплатить штраф.

Об этом идет речь в решении Изяславского районного суда.

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Решение суда

Инцидент произошел 29 марта, когда женщины оцепили автомобиль с военными, выражая недовольство "мобилизационной деятельностью" работников ТЦК. Одна из женщин схватила палку и принялась бить по автомобилю, в результате чего было выбито стекло.

В результате рассмотрения дела в Изяславском районном суде Хмельницкой области женщину обвинили в мелком хулиганстве согласно статьи 173 Кодекса об административных правонарушениях. Отмечено, что виновница признала свою вину, выразила искренние раскаяние и объяснила свои действия "тяжелым эмоциональным состоянием", связанным с мобилизацией своего сына.

Суд назначил женщине штраф в размере 85 гривен. Несмотря на то, что потерпевшая сторона требовала административного ареста до 15 суток, суд решил ограничиться только штрафом. Кроме того, женщина должна уплатить 605 гривен 60 копеек судебного сбора.

Напомним, ранее СБУ арестовала военнослужащего Черниговского областного ТЦК СП, подозреваемого в сотрудничестве с бывшим председателем Черниговской областной ВЛК, у которого во время обысков нашли почти миллион долларов, а самого мужчину задержали.

В Светловодске Кировоградской области совершил суицид 32-летний мужчина, страдавший расстройствами психики, отобрав табельный автомат у полицейского и выстрелив себе в голову после доставки в ТЦК СП.