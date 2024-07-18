Мобілізація в Україні 2024 — чоловік відмовився від служби в армії та отримав вирок

Судове засідання. Ілюстративне фото: sudreporter.org

Мешканець села Камбурліївка Олександрійського району Кіровоградської області написав заяву про відмову від мобілізації та служби в армії, заявивши, що має захворювання та утримує декількох неповнолітніх дітей. На суді свою провину чоловік визнав повністю.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з вироком, 7 грудня 2023 року, після проходження ВЛК, за результатами якої його визнали придатним до військової служби, він отримав повістку на відправлення до військової частини на 8 грудня 2023 року. Проте чоловік подав письмову заяву про відмову бути призваним до ЗСУ, вказавши причини особистого характеру та власні переконання й факти, які не надають права на відстрочку або звільнення від призову на військову службу під час мобілізації.

Обвинувачений свою вину визнав повністю. На суді сказав:

"Після проходження медичного огляду, розумів, що буду служити в ЗСУ, але написав відмову від мобілізації, оскільки сам є сиротою, на утриманні маю двох малолітніх дітей, які навчаються у школі. Я хворію, маю високий тиск", — сказав на суді чоловік.

Рішення суду

Дослідивши матеріали справи, суд визнав чоловіка винним та присудив йому позбавлення волі на три роки. Водночас на підставі статті 75 ККУ він отримав іспитовий термін на один рік. Тепер він має періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, та повідомляти про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Нагадаємо, раніше у Радехові на Львівщині суд на три роки відправив за ґрати чоловіка за ігнорування врученої повістки, та за відмову прийти до ТЦК СП.

А також у селищі Доброслав в Одеській області судді оштрафували на 34 тисячі гривень двох браконьєрів, які наловили кефалі на суму понад 70 тисяч гривень.