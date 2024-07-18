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В Кировоградской области мужчина уклонялся от мобилизации — какое наказание назначил суд

18 июля 2024 11:03
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор
Мобилизация в Украине 2024 — мужчина отказался от службы в армии и получил приговор
Судебное заседание. Иллюстративное фото: sudreporter.org
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор

Житель села Камбурлиевка Александрийского района Кировоградской области написал заявление об отказе от мобилизации и службы в армии, заявив, что имеет заболевание и содержит нескольких несовершеннолетних детей. На суде свою вину мужчина признал полностью.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно приговору, 7 декабря 2023 года, после прохождения ВВК, по результатам которого он был признан годным к военной службе, он получил повестку на отправку в воинскую часть на 8 декабря 2023 года. Однако мужчина подал письменное заявление об отказе быть призванным в ВСУ, указав причины личного характера и собственные убеждения и факты, не дающие право на отсрочку или освобождение от призыва на военную службу во время мобилизации.

Обвиняемый свою вину признал полностью. На суде сказал:

"После прохождения медицинского осмотра, понимал, что буду служить в ВСУ, но написал отказ от мобилизации, поскольку сам сироту, на содержании имею двух малолетних детей, которые учатся в школе. Я болею, у меня высокое давление", — сказал на суде мужчина. 

Решение суда

Исследовав материалы дела, суд признал мужчину виновным и приговорил его к трем годам лишения свободы. В то же время, на основании статьи 75 УКУ он получил испытательный срок на один год. Теперь он должен периодически появляться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации, и сообщать об изменении места жительства, работы или учебы.

Напомним, ранее в Радехове во Львовской области суд на три года отправил за решетку мужчину за игнорирование врученной повестки и за отказ прийти в ТЦК СП.

А также в поселке Доброслав в Одесской области судьи оштрафовали на 34 тысяч гривен двух браконьеров, которые наловили кефали на сумму более 70 тысяч гривен.

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