Світловодський суд засудив чоловіка за ухилення від мобілізації

Суддівський молоток. Фото: Freepik

У Кіровоградській області Світловодський міськрайонний суд 16 січня розглянув справу чоловіка, якого звинуватили в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації. Суддя призначив йому покарання.

Про це йдеться у вироку суду, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Чоловік не пішов на службу через страх

Згідно з матеріалами справи чоловік, який є придатним до військової служби та знав про мобілізаційні заходи в Україні, отримав повістку із вказаним часом і місцем прибуття. Проте чоловік умисно не з'явився на пункт збору.

У судовому засіданні обвинувачений визнав свою провину, пояснивши, що ухилився від служби через страх за життя та проблеми зі здоров'ям. Наразі чоловік займається волонтерською діяльністю. Суд врахував його повне визнання вини, щире каяття та сприяння розкриттю злочину. У зв'язку з цим суд дійшов висновку, що виправлення "можливе без ізоляції від суспільства".

Суд призначив обвинуваченому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Проте, на підставі статті 75 Кримінального кодексу України, чоловіка звільнили від відбування покарання з випробувальним терміном на один рік. Протягом цього періоду чоловік зобов'язаний періодично з'являтися до органу пробації та повідомляти про зміни місця проживання чи роботи.

Вирок може бути оскаржений у Кропивницькому апеляційному суді протягом 30 днів з дня його проголошення.

Нагадаємо, нещодавно військовий звернувся до Верховного суду, щоб там дозволили йому отримати опіку над сином.

А на Житомирщині в суді обрали покарання для чоловіка, який самовільно залишив частину.