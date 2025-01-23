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На Кировоградщине судили волонтера за уклонение от мобилизации

23 января 2025 08:02
Виктория Козырь - редактор
Светловодский суд осудил мужчину за уклонение от мобилизации
Судейский молоток. Фото: Freepik
Виктория Козырь - редактор

В Кировоградской области Светловодский горрайонный суд 16 января рассмотрел дело мужчины, которого обвинили в уклонении от призыва на военную службу по мобилизации. Судья назначил ему наказание.

Об этом говорится в приговоре суда, который опубликовали на Едином государственном реестре судебных решений.

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Согласно материалам дела мужчина, который является пригодным к военной службе и знал о мобилизационных мероприятиях в Украине, получил повестку с указанным временем и местом прибытия. Однако мужчина умышленно не явился на пункт сбора.

В судебном заседании обвиняемый признал свою вину, объяснив, что уклонился от службы из-за страха за жизнь и проблем со здоровьем'ям. Сейчас мужчина занимается волонтерской деятельностью. Суд учел его полное признание вины, искреннее раскаяние и содействие раскрытию преступления. В связи с этим суд пришел к выводу, что исправление "возможно без изоляции от общества".

Суд назначил обвиняемому наказание в виде трех лет лишения свободы. Однако, на основании статьи 75 Уголовного кодекса Украины, мужчину освободили от отбывания наказания с испытательным сроком на один год. В течение этого периода мужчина обязан периодически появляться в орган пробации и сообщать об изменениях места жительства или работы.

Приговор может быть обжалован в Кропивницком апелляционном суде в течение 30 дней со дня его провозглашения.

Напомним, недавно военный обратился в Верховный суд, чтобы там разрешили ему получить опеку над сыном.

А на Житомирщине в суде избрали наказание для мужчины, который самовольно оставил часть.

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