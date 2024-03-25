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На кордоні у Вінницькій області запровадили додаткові обмеження для чоловіків

25 березня 2024 11:35
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Любомир Кучер
Редактор
На кордоні у Вінницькій області запровадили додаткові обмеження для чоловіків
Українські прикордонники. Ілюстративне фото: ДПСУ
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

У зоні дії Могилів-Подільського прикордонного загону у Вінницькій області запровадили додаткові обмеження. Вони стосуються в’їзду осіб чоловічої статі віком від 18 до 60 років.

Про це повідомив Могилів-Подільський прикордонний загін у Facebook в понеділок, 25 березня.

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Обмеження для чоловіків

Так, вздовж державного кордону в межах Яришівської, Могилів-Подільської, Ямпільської, Студенянської територіальних громад Могилів-Подільського та Тульчинського районів заборонено в’їзд чоловіків віком від 18 до 60 років, у тому числі з метою туризму, відпочинку і рибальства.

Винятком є особи, які проживають, навчаються чи працюють в межах цієї смуги за умов наявності відповідних документів.

Водночас обмеження не стосуються власників земельних ділянок, які розташовані на цих територіях, та осіб, які прямують транзитом з КПП через кордон в інші райони або до пунктів пропуску з метою його перетину.

Крім того, забороняється перебування громадян на березі річки Дністер в прикордонні поза межами власних домоволодінь на відстані менше ніж 30 метрів від урізу води:

  • в період з 01 квітня по 30 вересня — з 23:00 годин до 05:00 годин;
  • в період з 01 жовтня по 31 березня — з 20:00 годин до 06:00 годин.

Також обмеження передбачають перебування та пересування чоловіків призовного віку без наявності військового квитка або посвідчення офіцера запасу (для військовослужбовців та правоохоронців — без наявності службового посвідчення) та без документів, що підтверджують право на відстрочку або звільнення від призову.

Також зміни забороняють перебували в межах ділянок місцевості завширшки 500 метрів від державного кордону на території вищезазначених громад:

  • заборонене використання суден та інших плавзасобів;
  • відпочинок місцевого населення, ведення рибальства та полювання;
  • використання малих літальних апаратів усіх типів.
Обмеження у Вінницькій області
Скриншот допису прикордонного загону
Обмеження у Вінницькій області
Скриншот допису прикордонного загону

Нагадаємо, в Україні пропонується введення обмежень щодо ухилянтів, зокрема заборона керувати транспортними засобами. Народний депутат розповів, як це працюватиме.

Також ми писали, що прикордонники затримали мешканця Одещини, який на велосипеді збирався здійснити незаконний перетин держкордону.

Вінницька область
військовий призов
мобілізація
війна в Україні
військовозобов'язані

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