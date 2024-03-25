На границе в Винницкой области ввели дополнительные ограничения для мужчин
В зоне действия Могилев-Подольского пограничного отряда в Винницкой области были введены дополнительные ограничения. Они касаются въезда лиц мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет.
Об этом сообщил Могилев-Подольский пограничный отряд в Facebook в понедельник, 25 марта.
Ограничения для мужчин
Так, вдоль государственной границы в пределах Ярышевской, Могилев-Подольской, Ямпольской, Студенческой территориальных громад Могилев-Подольского и Тульчинского районов запрещен въезд мужчин от 18 до 60 лет, в том числе с целью туризма, отдыха и рыболовства.
Исключение — лица, которые проживают, обучаются или работают внутри этой полосы при наличии соответствующих документов.
В то же время ограничения не касаются владельцев земельных участков, находящихся на этих территориях, и лиц, которые следуют транзитом из КПП через границу в другие районы или в пункты пропуска с целью его пересечения.
Кроме того, запрещается пребывание граждан на берегу реки Днестр в приграничных за пределами собственных домовладений на расстоянии менее 30 метров от уреза воды:
- в период с 01 апреля по 30 сентября — с 23:00 часов до 05:00 часов;
- в период с 01 октября по 31 марта — с 20:00 часов до 06:00 часов.
Также ограничения предусматривают пребывание и передвижение мужчин призывного возраста без наличия военного билета или удостоверения офицера запаса (для военнослужащих и правоохранителей без наличия служебного удостоверения) и без документов, подтверждающих право на отсрочку или освобождение от призыва.
Также изменения запрещают находиться в пределах участков местности шириной 500 метров от государственной границы на территории вышеперечисленных громад:
- запрещено использование судов и других плавсредств;
- отдых местного населения, ведение рыболовства и охоты;
- использование малых летательных аппаратов всех типов.
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