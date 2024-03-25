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На границе в Винницкой области ввели дополнительные ограничения для мужчин

25 марта 2024 11:35
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
На границе в Винницкой области ввели дополнительные ограничения для мужчин
Украинские пограничники. Иллюстративное фото: ГПСУ
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В зоне действия Могилев-Подольского пограничного отряда в Винницкой области были введены дополнительные ограничения. Они касаются въезда лиц мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет.

Об этом сообщил Могилев-Подольский пограничный отряд в Facebook в понедельник, 25 марта.

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Ограничения для мужчин

Так, вдоль государственной границы в пределах Ярышевской, Могилев-Подольской, Ямпольской, Студенческой территориальных громад  Могилев-Подольского и Тульчинского районов запрещен въезд мужчин от 18 до 60 лет, в том числе с целью туризма, отдыха и рыболовства.

Исключение — лица, которые проживают, обучаются или работают внутри этой полосы при наличии соответствующих документов.

В то же время ограничения не касаются владельцев земельных участков, находящихся на этих территориях, и лиц, которые следуют транзитом из КПП через границу в другие районы или в пункты пропуска с целью его пересечения.

Кроме того, запрещается пребывание граждан на берегу реки Днестр в приграничных за пределами собственных домовладений на расстоянии менее 30 метров от уреза воды:

  • в период с 01 апреля по 30 сентября — с 23:00 часов до 05:00 часов;
  • в период с 01 октября по 31 марта — с 20:00 часов до 06:00 часов.

Также ограничения предусматривают пребывание и передвижение мужчин призывного возраста без наличия военного билета или удостоверения офицера запаса (для военнослужащих и правоохранителей без наличия служебного удостоверения) и без документов, подтверждающих право на отсрочку или освобождение от призыва.

Также изменения запрещают находиться в пределах участков местности шириной 500 метров от государственной границы на территории вышеперечисленных громад:

  • запрещено использование судов и других плавсредств;
  • отдых местного населения, ведение рыболовства и охоты;
  • использование малых летательных аппаратов всех типов.
Ограничения в Винницкой области
Скриншот поста пограничного отряда
Ограничения в Винницкой области
Скриншот поста пограничного отряда

Напомним, в Украине предлагается введение ограничений по уклонению, в частности запрет на управление транспортными средствами. Народный депутат рассказал, как это будет работать.

Также мы писали, что пограничники задержали жителя Одесчины, который на велосипеде собирался осуществить незаконное пересечение госграницы.

Винницкая область
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мобилизация
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