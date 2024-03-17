На кордоні затримали ухилянта, який надав фальшиві документи про трьох дружин та трьох дітей
Прикордонники затримали ухилянта, який надав фальшиві документи під час перетину кордону. У них йшлося про трьох дружин та трьох дітей.
Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби у Telegram у неділю, 17 березня.
Перетин кордону з фальшивими документами
У ДПСУ розповіли, що ухилянт прямував до Словаччини рейсовим автобусом, і на контроль разом з паспортом громадянина України для виїзду за кордон надав три свідоцтва про народження дітей — громадян Таджикистану.
Затриманий повідомив, що за національністю таджик та до приїзду в Україну проживав у Таджикистані.
"Там має двох дружин, від яких у нього троє дітей. У 2022 році приїхав до Києва та після одруження з українкою набув громадянство України. Під час перевірки у свідоцтвах про народження "його" дітей прикордонники виявили підробки", — йдеться у повідомленні.
Оригінальні дані у документах витравили хімічною речовиною, а зверху нанесли новий текст.
Повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення направили Нацполіції.
Нагадаємо, двоє ухилянтів намагалися перепливти річку Тису в дитячих рятувальних жилетах, щоб потрапити до Румунії. Прикордонники затримали порушників.
Також українські прикордонники викрили жителя Львівщини, який організував схему незаконного виїзду військовозобов'язаних чоловіків за кордон. Зловмисник виготовляв підробні документи про нібито закордонне відрядження для ухилянтів і отримував за свої "послуги" по 6500 доларів.
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