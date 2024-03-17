На границе задержали уклониста, который предоставил фальшивые документы о трех женах и трех детях
Пограничники задержали уклониста, который предоставил фальшивые документы при пересечении границы. В них говорилось о трех женах и трех детях.
Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы в Telegram в воскресенье, 17 марта.
Пересечение границы с фальшивыми документами
В ГПСУ рассказали, что уклонист направлялся в Словакию рейсовым автобусом, и на контроль вместе с паспортом гражданина Украины для выезда за границу предоставил три свидетельства о рождении детей — граждан Таджикистана.
Задержанный сообщил, что по национальности таджик и до приезда в Украину проживал в Таджикистане.
"Там у него две жены, от которых у него трое детей. В 2022 году приехал в Киев и после женитьбы на украинке получил гражданство Украины. Во время проверки в свидетельствах о рождении "его" детей пограничники обнаружили подделки", — говорится в сообщении.
Оригинальные данные в документах вытравили химическим веществом, а сверху нанесли новый текст.
Сообщение об обнаружении признаков уголовного правонарушения направили в Нацполицию.
Напомним, двое уклонистов пытались переплыть реку Тису в детских спасательных жилетах, чтобы попасть в Румынию. Пограничники задержали нарушителей.
Также украинские пограничники разоблачили жителя Львовщины, организовавшего схему незаконного выезда военнообязанных мужчин за границу. Злоумышленник изготовлял поддельные документы о якобы заграничной командировке для уклонистов и получал за свои "услуги" по 6500 долларов.
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