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На границе задержали уклониста, который предоставил фальшивые документы о трех женах и трех детях

17 марта 2024 15:05
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
На границе задержали уклониста, который предоставил фальшивые документы о трех женах и трех детях
Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Пограничники задержали уклониста, который предоставил фальшивые документы при пересечении границы. В них говорилось о трех женах и трех детях.

Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы в Telegram в воскресенье, 17 марта.

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В ГПСУ рассказали, что уклонист направлялся в Словакию рейсовым автобусом, и на контроль вместе с паспортом гражданина Украины для выезда за границу предоставил три свидетельства о рождении детей — граждан Таджикистана.

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Паспорт мужчины. Фото: ГПСУ

Задержанный сообщил, что по национальности таджик и до приезда в Украину проживал в Таджикистане. 

"Там у него две жены, от которых у него трое детей. В 2022 году приехал в Киев и после женитьбы на украинке получил гражданство Украины. Во время проверки в свидетельствах о рождении "его" детей пограничники обнаружили подделки", — говорится в сообщении.

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Фальшивые документы уклонистов. Фото: ГПСУ
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Фальшивые документы уклонистов. Фото: ГПСУ
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Фальшивые документы уклонистов. Фото: ГПСУ

Оригинальные данные в документах вытравили химическим веществом, а сверху нанесли новый текст.

Сообщение об обнаружении признаков уголовного правонарушения направили в Нацполицию.

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Пост ГПСУ. Фото: скриншот

Напомним, двое уклонистов пытались переплыть реку Тису в детских спасательных жилетах, чтобы попасть в Румынию. Пограничники задержали нарушителей.

Также украинские пограничники разоблачили жителя Львовщины, организовавшего схему незаконного выезда военнообязанных мужчин за границу. Злоумышленник изготовлял поддельные документы о якобы заграничной командировке для уклонистов и получал за свои "услуги" по 6500 долларов.

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