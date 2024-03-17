На границе задержали уклониста, который предоставил фальшивые документы о трех женах и трех детях

Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ

Пограничники задержали уклониста, который предоставил фальшивые документы при пересечении границы. В них говорилось о трех женах и трех детях.

Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы в Telegram в воскресенье, 17 марта.

Читайте также:

Пересечение границы с фальшивыми документами

В ГПСУ рассказали, что уклонист направлялся в Словакию рейсовым автобусом, и на контроль вместе с паспортом гражданина Украины для выезда за границу предоставил три свидетельства о рождении детей — граждан Таджикистана.

Паспорт мужчины. Фото: ГПСУ

Задержанный сообщил, что по национальности таджик и до приезда в Украину проживал в Таджикистане.

"Там у него две жены, от которых у него трое детей. В 2022 году приехал в Киев и после женитьбы на украинке получил гражданство Украины. Во время проверки в свидетельствах о рождении "его" детей пограничники обнаружили подделки", — говорится в сообщении.

Фальшивые документы уклонистов. Фото: ГПСУ

Фальшивые документы уклонистов. Фото: ГПСУ

Фальшивые документы уклонистов. Фото: ГПСУ

Оригинальные данные в документах вытравили химическим веществом, а сверху нанесли новый текст.

Сообщение об обнаружении признаков уголовного правонарушения направили в Нацполицию.

Пост ГПСУ. Фото: скриншот

Напомним, двое уклонистов пытались переплыть реку Тису в детских спасательных жилетах, чтобы попасть в Румынию. Пограничники задержали нарушителей.

Также украинские пограничники разоблачили жителя Львовщины, организовавшего схему незаконного выезда военнообязанных мужчин за границу. Злоумышленник изготовлял поддельные документы о якобы заграничной командировке для уклонистов и получал за свои "услуги" по 6500 долларов.