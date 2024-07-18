Мобілізація в Україні — жінка віддала дочку заміж за ухилянта

Жінка, яку змусили вийти заміж за ухилянта. Фото: скриншот ДПСУ

На Львівщині прикордонники викрили два псевдоподружжя, які уклали шлюбний союз для того, щоб чоловіки могли легально виїхати за кордон. Порушників виявили під час перевірки документів у пункті пропуску "Шегині".

Про це розповіли у пресслужбі ДПСУ у четвер, 18 липня.

Читайте також:

Подружжя ухилянтів на кордоні

Учасниками однієї фіктивної пари є 33-річні харків’янин і уродженка Львівської області, яка має інвалідність. Про її шлюб з нареченим домовилася мама, яка забрала собі більшу суму винагороди.

"Любов "дружини" чоловік придбав у її мами за 40 тисяч гривень. Кошти молодик відразу перерахував на карту "тещі". Жінка з донькою теж поділилась, однак не порівно. Доньці з усієї суми дала лише більше 10 тис гривень", — розповіли в ДПСУ.

Чоловік спочатку запевняв, що зустрів майбутню дружину під час відпустки у Мукачеві і одразу її покохав у процесі розпивання алкогольних напоїв. Але його "легенду" викрила дружина, яка зізналася, що з чоловіком її звів знайомий. Після розмови з ним її мама наказала доньці виходити заміж.

На цьому ж пункті пропуску було виявлено "подружню пару" з Сумщини.

"Уродженець Сумщини, 52 роки, за допомогою своєї односельчанки, особи з інвалідністю, мав намір покинути межі країни. Шлюб пара зареєструвала близько місяця тому. У розмові подружжя повідомило, що їдуть до знайомого у Польщу, щоб позичити гроші. Після — повернуться в Україну", — розповіли прикордонники.

Представники Львівського загону ДПСУ передали інформацію до Нацполіції. Порушників можуть звинуватити у незаконному перетині кордону України.

Нагадаємо, раніше на КПП у Закарпатській області 61-річний водій поранив ножем прикордонника, але згодом був затриманий та переданий поліції.

Також речник ДПСУ Андрій Демченко заявив, що на кордонах Молдови та Румунії кількість спроб незаконного перетину практично однакова та є найбільшою, тоді як з іншими країнами ситуація протилежна.