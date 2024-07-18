Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow На Львовщине мать заставила дочь с инвалидностью выйти замуж за уклониста — цена вопроса arrow

На Львовщине мать заставила дочь с инвалидностью выйти замуж за уклониста — цена вопроса

18 июля 2024 17:21
Дмитрий Галушка - Редактор
Мобилизация в Украине — женщина отдала дочь замуж за уклоняющегося
Женщина, которую заставили выйти замуж за уклониста. Фото: скриншот ГПСУ
Дмитрий Галушка - Редактор

На Львовщине пограничники разоблачили две псевдопары, которые заключили брачный союз для того, чтобы мужчины могли легально выехать за границу. Нарушители были обнаружены во время проверки документов в пункте пропуска "Шегини".

Об этом рассказали в пресс-службе ГПСУ в четверг, 18 июля.

Читайте также:

Супружеские пары уклонистов на границе

Участниками одной фиктивной пары являются 33-летние харьковчанин и уроженка Львовской области, которая имеет инвалидность. О ее браке с женихом договорилась мама, забравшая себе большую сумму вознаграждения.

"Любовь "жены" мужчина приобрел у ее мамы за 40 тысяч гривен. Средства молодой человек сразу перечислил на карту "тещи". Женщина с дочерью тоже поделилась, однако не поровну. Дочке со всей суммы дала только более 10 тыс. гривен", — рассказали в ГПСУ.

Мужчина сначала уверял, что встретил будущую жену во время отпуска в Мукачево и сразу ее полюбил в процессе распития алкогольных напитков. Но его "легенду" разоблачила жена, признавшаяся, что с мужем ее свел знакомый. После разговора с ним ее мама приказала дочери выходить замуж.

На этом же пункте пропуска была обнаружена "супружеская пара" из Сумщины.

"Уроженец Сумщины, 52 года, с помощью своей односельчанки, лица с инвалидностью, намеревался покинуть пределы страны. Брак пара зарегистрировала около месяца назад. В разговоре супруги сообщили, что едут к знакомому в Польшу, чтобы одолжить деньги", — рассказали пограничники.

Представители Львовского отряда ГПСУ передали информацию в Нацполицию. Нарушителей могут обвинить в незаконном пересечении границы Украины.

Напомним, ранее на КПП в Закарпатской области 61-летний водитель ранил ножом пограничника, но впоследствии был задержан и передан полиции.

Также спикер ГПСУ Андрей Демченко заявил, что на границах Молдовы и Румынии количество попыток незаконного пересечения практически одинаково и наибольшее, тогда как с другими странами ситуация противоположная.

Украина Львовская область пограничники мобилизация военнообязанные уклонисты ГПСУ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

16 июля 2024
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

5 июля 2024

10:08 Забарный может стать игроком одного из самых титулованных клубов мира — что известно

4 июля 2024
Text

23:54 Дикий назвал оптимальный возраст для украинского бойца

8 июля 2024

18:40 Правила выезда из Украины меняются — что ждет мужчин с 17 июля

10 июля 2024

13:18 Кабмин забронировал от мобилизации более 130 неправительственных организаций — кто в списке