Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow На Миколаївщині чоловік відмовився служити у війську — як його покарав суд arrow

На Миколаївщині чоловік відмовився служити у війську — як його покарав суд

1 квітня 2024 08:43
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
На Миколаївщині чоловік відмовився служити у війську — як його покарав суд
Працівники ТЦК та СП говорять з військовозобов'язаним чоловіком. Ілюстративне фото: Суспільне
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Місцевого жителя Миколаївської області, який відмовився від мобілізації, засудили до трьох років позбавлення волі. Він заявив, що не бажає проходити військову службу з особистих мотивів та не з'явився на відправку до військової частини.

Про це йдеться у вироку Южноукраїнського міського суду від 28 березня.  

Читайте також:

Як суд покарав чоловіка

У вироку суду зазначається, що у червні 2023 року чоловік пройшов військову-лікарняну комісію, де його визнали придатним до військової служби. Вже 20 липня він отримав повістку на відправку до військової частини, але не прибув у зазначене місце в зазначений час та відмовився йти на фронт.   

У суді розповіли, що відмову від мобілізації чоловік пояснив "особистими мотивами". Там наголосили, що усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер  свого протиправного діяння, маючи для цього можливість та не маючи права на відстрочку від призову за мобілізацією, з метою ухилення від проходження військової служби під час мобілізації, без поважних на те причин, чоловік умисно не прибув до частини. 

"Він діяв всупереч вимогам ст. 65 Конституції України, ст. 1 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", ст. 22 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію"", — йдеться у вироку. 

Під час судового засідання обвинувачений признав свою провину, а суд призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на три роки.  

Нагадаємо, у Львівській області правоохоронці перекрили канал для незаконного переправлення чоловіків за кордон. Організатор вносив дані військовозобов'язаних до однієї з систем, що давало їм право на виїзд за межі України.

Також правоохоронці викрили посадовицю однієї з центральних районних лікарень Харківської області на службовому підробленні. Обвинувальний акт щодо її дій направлено до суду, їй загрожує до трьох років ув'язнення.

суд
Миколаївська область
мобілізація
повістки
військовозобов'язані
ухилянти

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом

24 березня 2024

02:31 Стало відомо, скільки учасників бойових дій працює у ТЦК