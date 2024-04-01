На Миколаївщині чоловік відмовився служити у війську — як його покарав суд

Працівники ТЦК та СП говорять з військовозобов'язаним чоловіком. Ілюстративне фото: Суспільне

Місцевого жителя Миколаївської області, який відмовився від мобілізації, засудили до трьох років позбавлення волі. Він заявив, що не бажає проходити військову службу з особистих мотивів та не з'явився на відправку до військової частини.

Про це йдеться у вироку Южноукраїнського міського суду від 28 березня.

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У вироку суду зазначається, що у червні 2023 року чоловік пройшов військову-лікарняну комісію, де його визнали придатним до військової служби. Вже 20 липня він отримав повістку на відправку до військової частини, але не прибув у зазначене місце в зазначений час та відмовився йти на фронт.

У суді розповіли, що відмову від мобілізації чоловік пояснив "особистими мотивами". Там наголосили, що усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого протиправного діяння, маючи для цього можливість та не маючи права на відстрочку від призову за мобілізацією, з метою ухилення від проходження військової служби під час мобілізації, без поважних на те причин, чоловік умисно не прибув до частини.

"Він діяв всупереч вимогам ст. 65 Конституції України, ст. 1 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", ст. 22 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію"", — йдеться у вироку.

Під час судового засідання обвинувачений признав свою провину, а суд призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на три роки.

Нагадаємо, у Львівській області правоохоронці перекрили канал для незаконного переправлення чоловіків за кордон. Організатор вносив дані військовозобов'язаних до однієї з систем, що давало їм право на виїзд за межі України.

Також правоохоронці викрили посадовицю однієї з центральних районних лікарень Харківської області на службовому підробленні. Обвинувальний акт щодо її дій направлено до суду, їй загрожує до трьох років ув'язнення.