В Николаевской области мужчина отказался служить в армии — как его наказал суд

Работники ТЦК и СП говорят с военнообязанным мужчиной. Иллюстративное фото: Суспільне

Местного жителя Николаевской области, который отказался от мобилизации, приговорили к трем годам лишения свободы. Он заявил, что не желает проходить военную службу по "личным мотивам" и не явился на отправку в воинскую часть.

Об этом говорится в приговоре Южноукраинского городского суда от 28 марта.

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В приговоре суда отмечается, что в июне 2023 года мужчина прошел военно-вречебную комиссию, где он был признан годным к военной службе. Уже 20 июля он получил повестку на отправку в воинскую часть, но не прибыл в указанное место и отказался идти на фронт.

В суде рассказали, что отказ от мобилизации мужчина объяснил "личными мотивами". Там отметили, что осознавая общественно-опасный характер своего противоправного деяния, имея для этого возможность и не имея права на отсрочку от призыва по мобилизации, с целью уклонения от прохождения военной службы во время мобилизации, без уважительных причин, мужчина умышленно не прибыл в части.

"Он действовал вопреки требованиям ст. 65 Конституции Украины, ст. 1 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", ст. 22 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации"", — говорится в приговоре.

В ходе судебного заседания обвиняемый признал свою вину, а суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на три года.

Напомним, во Львовской области правоохранители перекрыли канал для незаконной переправки мужчин за границу. Организатор вносил данные военнообязанных в одну из систем, что давало им право на выезд за пределы Украины.

Также правоохранители разоблачили должностное лицо с одной из центральных районных больниц Харьковской области на служебном подлоге. Обвинительный акт по ее действиям направлен в суд, ей грозит до трех лет заключения.