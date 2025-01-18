Мобілізація з наркологічними проблемами — кого з осіб, які перебувають на обліку у нарколога, можуть мобілізувати

На обліку у нарколога — коли таких осіб можуть мобілізувати
Якщо військовозобов’язаний громадянин перебуває на обліку у нарколога з психічними розладами, пов’язаними з вживанням психоактивних речовин, його все ж можуть мобілізувати. Таке можливо тоді, коли стан пацієнта дозволяє йому зберігати критичне ставлення до свого стану і поведінки.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
На обліку у нарколога
Відстрочка від мобілізації надається військовозобов’язаним громадянам, які мають проблеми зі здоров’ям.
Так, на можливість мобілізації впливає, зокрема, перебування військовозобов’язаного громадянина на обліку у нарколога.
Коли з психічними розладами мобілізують
Але не усі випадки психічних і поведінкових розладів, зумовлених зловживанням психоактивних речовин з активною залежністю, звільняють від мобілізації.
У ситуації, коли ці проблеми фіксуються з помірними або незначними психічними розладами та зберігають критичне ставлення до свого стану і поведінки — такий громадянин може бути придатний до військової служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони тощо.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, з якими розладами психіки та поведінки не беруть в армію.
Також ми писали про те, з якими нервовими хворобами, крім епілепсії, не мобілізують.
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