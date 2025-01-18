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На учете у нарколога — когда таких лиц могут мобилизовать

18 января 2025 20:00
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация с наркологическими проблемами — кого из лиц, состоящих на учете у нарколога, могут мобилизовать
Военно-врачебная комиссия у нарколога. Фото: "РБК-Україна"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Если военнообязанный гражданин состоит на учете у нарколога с психическими расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ, его все же могут мобилизовать. Такое возможно тогда, когда состояние пациента позволяет ему сохранять критическое отношение к своему состоянию и поведению.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Отсрочка от мобилизации предоставляется военнообязанным гражданам, которые имеют проблемы со здоровьем.

Так, на возможность мобилизации влияет, в частности, пребывание военнообязанного гражданина на учете у нарколога.

Когда с психическими расстройствами мобилизуют

Но не все случаи психических и поведенческих расстройств, обусловленных злоупотреблением психоактивных веществ с активной зависимостью, освобождают от мобилизации.

В ситуации, когда эти проблемы фиксируются с умеренными или незначительными психическими расстройствами и сохраняют критическое отношение к своему состоянию и поведению, такой гражданин может быть пригоден к военной службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, ВУЗах, учебных центрах, заведениях (учреждениях), медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны и т.д.

Напомним, мы ранее писали о том, с какими расстройствами психики и поведения не берут в армию.

Также мы писали о том, с какими нервными болезнями, кроме эпилепсии, не мобилизуют.

наркотики мобилизация отсрочка военнообязанные психиатр

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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