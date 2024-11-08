На Полтавщині судили чоловіка за ухилення від мобілізації через стан здоров’я

Працівники ТЦК. Фото ілюстративне: ХОТЦК

У Полтавській області чоловік відмовився від мобілізації. Він заявив, що дві військові частини не взяли його на службу.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У вироку йдеться, що у вересні минулого року чоловіка визнали придатним до мобілізації. Йому вручили повістку, однак він відмовився від призову.

Під час судового засідання чоловік частково визнав свою провину. Він розповів, що після того, як його визнали придатним для мобілізації, його звільнили з роботи. Працівники ТЦК двічі доставляли його до військових частин, але через проблеми зі здоров'ям командири відмовилися прийняти його на службу.

У листопаді 2023 року до нього знову прийшли співробітники ТЦК та поліція з повісткою, яку він відмовився прийняти через високу температуру та зламані ребра. Медичні фахівці підтвердили наявність у нього серйозних проблем зі здоров'ям, що тимчасово звільняло його від мобілізації.

Що вирішив суд

Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 КК України (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації). Його засудили до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві чоловік подав позов до суду на ТЦК з вимогою скасувати постанову про накладення штрафу в розмірі 17 тисяч гривень.

Також у Волинській області суд засудив чоловіка до трьох років позбавлення волі за ухилення від мобілізації з 2022 року. Він пояснив, що через хворобу та наявність неповнолітньої дитини його не брали на службу.