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На Полтавщине мобилизованного не брали на службу — приговор суда

8 ноября 2024 21:13
Виктория Козырь - редактор
На Полтавщине судили мужчину за уклонение от мобилизации по состоянию здоровья
Работники ТЦК. Фото иллюстративное: ХОТЦК
Виктория Козырь - редактор

В Полтавской области мужчина отказался от мобилизации. Он заявил, что две воинские части не взяли его на службу.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В приговоре говорится, что в сентябре прошлого года мужчину признали годным к мобилизации. Ему вручили повестку, однако он отказался от призыва.

Во время судебного заседания мужчина частично признал свою вину. Он рассказал, что после того, как его признали пригодным для мобилизации, его уволили с работы. Работники ТЦК дважды доставляли его в воинские части, но из-за проблем со здоровьем командиры отказались принять его на службу.

В ноябре 2023 года к нему снова пришли сотрудники ТЦК и полиция с повесткой, которую он отказался принять из-за высокой температуры и сломанных ребер. Медицинские специалисты подтвердили наличие у него серьезных проблем со здоровьем, что временно освобождало его от мобилизации.

Что решил суд

Суд признал мужчину виновным по статье 336 УК Украины (уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации). Его приговорили к трем годам лишения свободы.

Напомним, в Киеве мужчина подал иск в суд на ТЦК с требованием отменить постановление о наложении штрафа в размере 17 тысяч гривен. 

Также в Волынской области суд приговорил мужчину к трем годам лишения свободы за уклонение от мобилизации с 2022 года. Он объяснил, что из-за болезни и наличия несовершеннолетнего ребенка его не брали на службу.

суд ТЦК и СП мобилизация Полтавская область судебные решения

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