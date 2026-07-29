Чоловіка, виключеного з військового обліку, мобілізували на Полтавщині: що каже мати та ТЦК

Т.в.о. начальника Полтавського ОТЦК та СП. Фото: Новини.LIVE

Мати мобілізованого заявила, що у Полтавському ОТЦК та СП її сина змусили підписати заяву, у якій було зазначене нібито проханням поставити його на військовий облік, хоча він нібито був виключений з нього. За її словами, чоловіка також затримали із застосуванням фізичної сили, після чого він пройшов ВЛК та був направлений до військової частини. У ТЦК заявили, що мобілізація відбулася відповідно до законодавства, а рішення про придатність ухвалила військово-лікарська комісія.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування можливих порушень законодавства України у сфері оборони, антикорупційного законодавства України та дотримання прав і свобод людини під час дії воєнного стану.

Чоловіка змусили у ТЦК підписати заяву про добровільну постановку на облік

Мати мобілізованого розповіла, що 9 червня 2026 року її сина затримали працівники ТЦК спільно з поліцейськими поблизу будинку. За її словами, під час затримання до нього застосували фізичну силу, а згодом змусили написати заяву.

Жінка стверджує, що на момент затримання її син мав військово-обліковий документ у застосунку "Резерв+", де, за її словами, було зазначено, що він виключений з військового обліку. Також вона заявила, що чоловік має низку хронічних захворювань, серед яких наслідки інсульту, проблеми із серцево-судинною системою, грижі та інші діагнози, які, на її думку, мали бути враховані під час проходження ВЛК.

"Прошу поставити мене на військовий облік", — саме таку заяву, за словами матері, її сина змусили підписати у ТЦК.

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Представник ТЦК повідомив, що чоловіка доставили до центру комплектування, після чого він пройшов військово-лікарську комісію. За результатами її проходження його визнали придатним до військової служби та направили до військової частини.

У ТЦК також наголосили, що рішення військово-лікарської комісії чоловік не оскаржував, а працівники центру комплектування не мають впливу на висновки лікарів.

Водночас представник ТЦК не зміг відповісти на запитання щодо тверджень про застосування фізичної сили, використання кайданків та інформації про можливе виключення чоловіка з військового обліку. Також він повідомив, що службову перевірку за зверненням матері не призначали, оскільки мобілізований уже проходить військову службу.

Як писали Новини.LIVE, в Україні зареєстрували електронну петицію, автори якої пропонують знизити граничний вік перебування на військовій службі під час воєнного стану з 60 до 55 років. Ініціатори вважають, що це дасть змогу врахувати стан здоров'я людей старшого віку, а також зберегти кваліфікованих працівників у цивільному секторі. Крім того, вони пропонують надати військовослужбовцям, які досягли 55-річного віку, право звільнятися зі служби за власним бажанням.

Також в Україні обговорюють можливість посилення відповідальності для громадян, які ухиляються від виконання військового обов’язку. Серед запропонованих заходів — блокування банківських рахунків, обмеження окремих державних послуг та інші механізми впливу на порушників мобілізаційного законодавства. За словами військової омбудсменки Ольги Решетилової, відповідні законодавчі ініціативи наразі перебувають на стадії опрацювання.