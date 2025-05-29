В Полтавській області мобілізували чоловіка з російським громадянством — що вирішив суд

Працівники ТЦК та СП перевіряють документи чоловіка. Фото ілюстративне: sud.ua

У Кременчуці Полтавської області мобілізували чоловіка, який є громадянином РФ. Аби оскаржити це рішення до суду звернулася співмешканка мобілізованого.

Про це йдеться в ухвалі Автозаводського районного суду міста Кременчука, яка датована 23 травня.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, 9 квітня поліцейські разом із працівниками ТЦК та СП без складання відповідного протоколу затримали чоловіка. Затриманий намагався пояснити, що має російське громадянство. Попри це, його направили до навчального центру в Полтаві, а паспорт РФ вилучили. У результаті мобілізований отримав звання солдата.

Співмешканка чоловіка повідомила суду, що зверталася до поліції із заявою про викрадення документів, перевищення повноважень і службове підроблення. Також вона надала правоохоронцям копію російського паспорта та відповідь Державної міграційної служби, згідно з якою, мобілізований є уродженцем Туви й не має українського громадянства. Усі ці дані поліцейські мали внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань упродовж доби після звернення, але не зробили цього.

Рішення суду

Суд дійшов висновку, що бездіяльність поліцейських була порушенням. Згідно з ухвалою, правоохоронці мають внести відомості до реєстру. Ухвали оскарженню не підлягає.

Нагадаємо, житель Одеської області проігнорував шість повісток. За вчинене він проведе три роки у в'язниці.

Також ми повідомляли, що на Полтавщині винесли вирок військовому, який самовільно залишив службу на понад три доби. Чоловіка засудили до п'яти років позбавлення волі.