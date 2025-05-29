В Полтавской области мобилизовали мужчину с российским гражданством — что решил суд

Работники ТЦК и СП проверяют документы мужчины. Фото иллюстративное: sud.ua

В Кременчуге Полтавской области мобилизовали мужчину, который является гражданином РФ. Чтобы обжаловать это решение, в суд обратилась сожительница мобилизованного.

Об этом говорится в постановлении Автозаводского районного суда города Кременчуга, которое датировано 23 мая.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, 9 апреля полицейские вместе с работниками ТЦК и СП без составления соответствующего протокола задержали мужчину. Задержанный пытался объяснить, что имеет российское гражданство. Несмотря на это, его направили в учебный центр в Полтаве, а паспорт РФ изъяли. В результате мобилизованный получил звание солдата.

Сожительница мужчины сообщила суду, что обращалась в полицию с заявлением о похищении документов, превышении полномочий и служебном подлоге. Также она предоставила правоохранителям копию российского паспорта и ответ Государственной миграционной службы, согласно которому, мобилизованный является уроженцем Тувы и не имеет украинского гражданства. Все эти данные полицейские должны были внести в Единый реестр досудебных расследований в течение суток после обращения, но не сделали этого.

Решение суда

Суд пришел к выводу, что бездействие полицейских было нарушением. Согласно постановлению, правоохранители должны внести сведения в реестр. Постановления обжалованию не подлежит.

Напомним, житель Одесской области проигнорировал шесть повесток. За совершенное он проведет три года в тюрьме.

Также мы сообщали, что на Полтавщине вынесли приговор военному, который самовольно оставил службу более чем на трое суток. Мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы.