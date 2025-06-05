Листи військовозобов'язаним — на Полтавщині на доставку повісток витратять 200 тисяч гривень

Повістка. Фото ілюстративне: novyny.pro

У Полтавській області витратять 200 тисяч гривень на доставку повісток військовозобов'язаним. Відповідний договір з "Укрпоштою" уклав виконавчий комітет Лубенської міської ради.

Про це йдеться в тендері, який оприлюднили на сайті державних закупівель Prozorro.

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Витрати на доставку повісток

Із проханням щодо спрямування коштів на надсилання рекомендованих листів поштою 9 травня звернувся до міської ради начальник Лубенського РТЦК та СП полковник Андрій Колесник.

Договір з "Укрпоштою" уклали 4 червня. Щомісяця планують доставляти близько 800 повісток. З бюджету громади на послуги з пересилання документів виділять 200 тисяч гривень. Згідно з договором, повістки доставлятимуть до кінця поточного року.

Нагадаємо, ТЦК та СП не має права вручати повістки заздалегідь, якщо військовозобов'язаний має бронювання або відстрочку. Мобілізаційне розпорядження або бойову повістку видають лише тим, хто пройшов ВЛК і професійно-психологічний відбір.



Також ми повідомляли, що на Черкащині чоловік після отримання повістки відмовився від мобілізації. За вчинене він проведе три роки у в'язниці.