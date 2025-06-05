Письма военнообязанным — на Полтавщине на доставку повесток потратят 200 тысяч гривен

Повестка. Фото иллюстративное: novyny.pro

В Полтавской области потратят 200 тысяч гривен на доставку повесток военнообязанным. Соответствующий договор с "Укрпочтой" заключил исполнительный комитет Лубенского городского совета.

Об этом говорится в тендере, который обнародовали на сайте государственных закупок Prozorro.

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Расходы на доставку повесток

С просьбой о направлении средств на отправку заказных писем по почте 9 мая обратился в городской совет начальник Лубенского РТЦК и СП полковник Андрей Колесник.

Договор с "Укрпочтой" заключили 4 июня. Ежемесячно планируют доставлять около 800 повесток. Из бюджета громады на услуги по пересылке документов выделят 200 тысяч гривен. Согласно договору, повестки будут доставлять до конца текущего года.

Напомним, ТЦК и СП не имеет права вручать повестки заранее, если военнообязанный имеет бронирование или отсрочку. Мобилизационное распоряжение или боевую повестку выдают только тем, кто прошел ВВК и профессионально-психологический отбор.



Также мы сообщали, что в Черкасской области мужчина после получения повестки отказался от мобилизации. За совершенное он проведет три года в тюрьме.