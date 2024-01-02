На ТОТ планують поставити на військовий облік 17-річних юнаків, — Східна правозахисна група

Російський військовий в школі на ТОТ. Фото: росЗМІ

На тимчасово окупованих територіях планують ставити юнаків від 17 років на військовий облік. Для цього окупаційна влада створює відповідні комісії.

Про це повідомляє Східна Правозахисна група.

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Такі "комісії" працюватимуть з 10.01.2024 по 31.03.2024 і мають провести первісну постановку на військовий облік громадян чоловічої статі 2007 року народження.

Крім того, росіяни планують поставити на військовий облік громадян чоловічої статі старшого віку, які не перебувають, але "зобов'язані" перебувати на військовому обліку у військових комісаріатах ​​окупаційних адміністрацій.

Водночас силовим органам дали доручення з розшуку та затримання "ухилянтів".

"Освітнім установам окупованої території, надано припис щодо своєчасної організації та явки учнів 2007 року та старшого віку для постановки на військовий облік", — зазначили правозахисники.

Там додали, що цей факт свідчить про підготовку окупантів до масштабної мобілізації — аналогічні процеси проводилися навесні-восени 2021 року.

Скриншот допису Східної Правозахисної групи

Нагадаємо, що у ЦВК Росії вирішили надати право українцям, які відмовилися від російських паспортів, проголосувати на виборах президента РФ. Таким чином окупанти хочуть підвищити явку та приховати недоліки примусової паспортизації.

Крім того, на території так званої "ЛНР" впроваджуватимуть радянські практики у роботі з дітьми та молоддю. Відповідне рішення погоджене з адміністрацією президента РФ.