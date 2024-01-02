Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow На ВОТ планируют поставить на военный учет 17-летних юношей, — Восточная правозащитная группа arrow

На ВОТ планируют поставить на военный учет 17-летних юношей, — Восточная правозащитная группа

2 января 2024 12:17
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
На ВОТ планируют поставить на военный учет 17-летних юношей, — Восточная правозащитная группа
Российский военный в школе на ВОТ. Фото: росСМИ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

На временно оккупированных территориях планируется ставить юношей от 17 лет на военный учет. Для этого оккупационные власти создают соответствующие комиссии.

Об этом сообщает Восточная пёравозащитная группа.

Читайте также:

Мобилизация на оккупированных территориях

Такие "комиссии" будут работать с 10.01.2024 по 31.03.2024 и должны провести первоначальную постановку на военный учет граждан мужского пола 2007 года.

Кроме того, россияне планируют поставить на военный учет граждан мужского пола старшего возраста, которые не стоят "обязаны" стоять на военном учете в военных комиссариатах оккупационных администраций.

В то же время силовым органам дали поручение по розыску и задержанию "уклонистов".

"Образовательным учреждениям оккупированной территории дано предписание о своевременной организации и явке учащихся 2007 года и старшего возраста для постановки на военный учет", — отметили правозащитники.

Там добавили, что этот факт свидетельствует о подготовке оккупантов к масштабной мобилизации — аналогичные процессы проводились весной-осенью 2021 года.

null
Скриншот сообщения Восточной правозащитной группы

Напомним, что в ЦИК России решили предоставить право украинцам, отказавшимся от российских паспортов, проголосовать на выборах президента РФ. Таким образом, оккупанты хотят повысить явку и скрыть недостатки принудительной паспортизации.

Кроме того, на территории так называемой "ЛНР" будут внедрять советские практики в работе с детьми и молодежью. Соответствующее решение согласовано с администрацией президента РФ.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

20 декабря 2023

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

29 декабря 2023

03:29Мобилизация должна затронуть и роты охраны ТЦК: из них можно сформировать несколько бригад

28 декабря 2023

21:30 В Украине будут радикально бороться с должниками — что планирует Минюст

30 декабря 2023
Новость с видео

09:05 Рецепт салата "снежная красавица", от которого невозможно оторваться

20 декабря 2023

14:33 В России приняли решение о выходе из УЕФА — что известно

Актуальное по теме