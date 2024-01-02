На ВОТ планируют поставить на военный учет 17-летних юношей, — Восточная правозащитная группа

Российский военный в школе на ВОТ. Фото: росСМИ

На временно оккупированных территориях планируется ставить юношей от 17 лет на военный учет. Для этого оккупационные власти создают соответствующие комиссии.

Об этом сообщает Восточная пёравозащитная группа.

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Мобилизация на оккупированных территориях

Такие "комиссии" будут работать с 10.01.2024 по 31.03.2024 и должны провести первоначальную постановку на военный учет граждан мужского пола 2007 года.

Кроме того, россияне планируют поставить на военный учет граждан мужского пола старшего возраста, которые не стоят "обязаны" стоять на военном учете в военных комиссариатах оккупационных администраций.

В то же время силовым органам дали поручение по розыску и задержанию "уклонистов".

"Образовательным учреждениям оккупированной территории дано предписание о своевременной организации и явке учащихся 2007 года и старшего возраста для постановки на военный учет", — отметили правозащитники.

Там добавили, что этот факт свидетельствует о подготовке оккупантов к масштабной мобилизации — аналогичные процессы проводились весной-осенью 2021 года.

Скриншот сообщения Восточной правозащитной группы

Напомним, что в ЦИК России решили предоставить право украинцам, отказавшимся от российских паспортов, проголосовать на выборах президента РФ. Таким образом, оккупанты хотят повысить явку и скрыть недостатки принудительной паспортизации.

Кроме того, на территории так называемой "ЛНР" будут внедрять советские практики в работе с детьми и молодежью. Соответствующее решение согласовано с администрацией президента РФ.