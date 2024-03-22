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На військовому обліку будуть усі чоловіки — українцям встановили жорсткі терміни

22 березня 2024 06:44
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Любомир Кучер
Редактор
Коли військовозобов'язані повинні оновити дані — встановлено жорсткі терміни
Військовозобов'язані оновлюють військово-облікові дані. Фото: ХОТЦК та СП/Facebook
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Новий законопроєкт про мобілізацію, над яким тривалий час працювали у Верховній Раді, може бути ухвалений вже найближчими тижнями. З поміж іншого він регулюватиме постановку на військовий облік та оновлення військово-облікових даних. 

Народний депутат, заступник голови Комітету з питань нацбезпеки оборони та розвідки, голова постійної делегації України в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв в інтерв'ю виданню "Українські новини" розповів, що очікує військовозобов'язаних чоловіків після ухвалення законопроєкту №10449.

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Так, за його словами, з моменту набуття чинності закон зобов'яже військовозобов'язаних чоловіків оновити свої військово-облікові дані упродовж 60 днів.

"Це буде обов’язком громадян, а не правом. Усі військовозобов’язані мають стати на облік і виконувати свій військовий обов’язок", — наголосив Чернєв.

У разі ігнорування цього правила на ухилянтів чекають покарання. За словами нардепа, у нинішній редакції законопроєкту залишили кілька варіантів обмежень, а саме:

  • тимчасова заборона на виїзд за кордон;
  • тимчасове обмеження в праві керування транспортними засобами;
  • блокування рахунків у банках.

"Комітет не підтримав ідею блокування рахунків, бо не вважає її реальною дієвою нормою. Водночас останнє слово за народними депутатами, які будуть у сесійній залі підтримувати чи відхиляти певні пропозиції", — резюмував Єгор Чернєв.

 

Раніше ми інформували, що військовозобов'язаним чоловікам в Україні дозволять оновлювати військово-облікові дані без відвідування ТЦК та СП. 

Нагадаємо, ми писали, чи треба йти до ТЦК, якщо вас викликали телефоном.

Також ми повідомляли, хто має право не йти до ТЦК та СП навіть за повісткою.

війна
військовий облік
мобілізація
законопроєкт
ТЦК та СП
військовозобов'язані

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