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На военном учете будут все мужчины — украинцам установили жесткие сроки

22 марта 2024 06:44
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Когда военнообязанные должны обновить данные — установлены жесткие сроки
Военнообязанные обновляют военно-учетные данные. Фото: ХОТЦК и СП/Facebook
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Новый законопроект о мобилизации, над которым долгое время работали в Верховной Раде, может быть принят уже в ближайшие недели. Среди прочего он будет регулировать постановку на военный учет и обновление военно-учетных данных.

Народный депутат, заместитель председателя Комитета по вопросам нацбезопасности обороны и разведки, глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев в интервью изданию "Українські новини" рассказал, что ожидает военнообязанных мужчин после принятия законопроекта №10449.

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Так, по его словам, с момента вступления в силу закон обяжет военнообязанных мужчин обновить свои военно-учетные данные в течение 60 дней.

"Это будет обязанностью граждан, а не правом. Все военнообязанные должны стать на учет и выполнять свой воинский долг", — подчеркнул Чернев.

В случае игнорирования данного правила уклонистов ждут наказания. По словам нардепа, в нынешней редакции законопроекта оставили несколько вариантов ограничений, а именно:

  • временный запрет на выезд за границу;
  • временное ограничение в праве управления транспортными средствами;
  • блокировка счетов в банках.

"Комитет не поддержал идею блокирования счетов, потому что не считает ее реальной действенной нормой. В то же время последнее слово за народными депутатами, которые будут в сессионном зале поддерживать или отклонять определенные предложения", — резюмировал Егор Чернев.

 

Ранее мы информировали, что военнообязанным мужчинам в Украине позволят обновлять военно-учетные данные без посещения ТЦК и СП.

Напомним, мы писали, нужно ли идти в ТЦК, если вас вызвали по телефону.

Также мы сообщали, кто имеет право не идти в ТЦК и СП даже по повестке.

война
военный учет
мобилизация
законопроект
ТЦК и СП
военнообязанные

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