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На ВЛК братимуть інформацію з приватних клінік — новий закон

24 листопада 2024 15:25
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Медогляд мобілізованих здійснюватимуть по новому — новий закон
Медогляд військовозобов'язаного. Фото архівне: УНІАН
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Верховна Рада 20 листопада прийняла за основу законопроєкт №12066, який сприяє автоматизації процесу передачі медичних даних щодо придатності громадян до військової служби у реєстр "Оберіг". Це рішення оптимізує взаємодію між медичними установами та Міністерством оборони, забезпечуючи швидке й ефективне управління інформацією задля національної безпеки.

Відповідний законопроєкт №12066 розмістили на сайті Верховної Ради.

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Що змінилося в передачі даних щодо військовозобов'язаних

Доступ до медичних даних пацієнта під час інформаційної взаємодії стане можливим для передачі Міністерству оборони України інформації про результати медичних оглядів призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Ці дані використовуватимуться для визначення придатності до військової служби за станом здоров’я та внесення їх до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів "Оберіг", що сприятиме забезпеченню національної безпеки та оборони.

Відповідно, до статті 24-3 Закону України від 19.11.1992 № 2801-XII "Основи законодавства України про охорону здоров’я", яка наразі забороняє доступ до медичної інформації пацієнта під час інформаційної взаємодії, буде додано спеціальне виключення.

Завдяки цьому електронна система охорони здоров’я (ЕСОЗ) автоматично передаватиме дані до реєстру "Оберіг".

Як зазначив співавтор законопроєкту Олександр Федієнко, нова норма уточнює, що висновки передаватимуться із системи ЕСОЗ до реєстру "Оберіг" миттєво, а не протягом 24 годин, як це було раніше.

Нагадаємо, ми пояснювали, які дані про військовозобов'язаних використовує ТЦК та СП для внесення в реєстр. Також адвокатка пояснила, яку інформацію незаконно казати працівникам ТЦК та СП на вимогу.

військовозобов'язані медогляд реєстр Оберіг

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