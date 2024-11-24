Медосмотр мобилизованных будут осуществлять по новому — новый закон

Медосмотр военнообязанного. Фото архивное: УНИАН

Верховная Рада 20 ноября приняла за основу законопроект №12066, способствующий автоматизации процесса передачи медицинских данных о пригодности граждан к военной службе в реестр "Оберіг". Это решение оптимизирует взаимодействие между медицинскими учреждениями и Министерством обороны, обеспечивая быстрое и эффективное управление информацией для национальной безопасности.

Соответствующий законопроект №12066 разместили на сайте Верховной Рады.

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Доступ к медицинским данным пациента во время информационного взаимодействия станет возможным для передачи Министерству обороны информации о результатах медицинских осмотров призывников, военнообязанных и резервистов.

Эти данные будут использоваться для определения пригодности к военной службе по состоянию здоровья и внесения их в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов "Оберіг", что будет способствовать обеспечению национальной безопасности и обороны.

Соответственно, в статью 24-3 Закона Украины от 19.11.1992 № 2801-XII "Основы законодательства Украины о здравоохранении", которая запрещает доступ к медицинской информации пациента во время информационного взаимодействия, будет добавлено специальное исключение.

Благодаря этому электронная система здравоохранения (ЕСОЗ) будет автоматически передавать данные в реестр "Оберіг".

Как отметил соавтор законопроекта Александр Федиенко, новая норма уточняет, что заключения будут передаваться из системы ЕСОЗ в реестр "Оберіг" мгновенно, а не в течение 24 часов, как это было раньше.

Напомним, мы объясняли, какие данные о военнообязанных использует ТЦК и СП для внесения в реестр. Также адвокат объяснила, какую информацию незаконно говорить работникам ТЦК и СП по требованию.