На ВЛК треба йти підготовленим: чого краще не казати на обстеженні

Документи та огляд чоловіків на ВЛК. Фото: Pexels, колаж Новини.LIVE

Любомир Кучер редактор, юрист

Проходження військово-лікарської комісії без заздалегідь підготовлених медичних документів є поширеною помилкою більшості військовозобов'язаних, адже фрази про погане самопочуття чи розрахунок на те, що лікар самостійно помітить недугу, не працюють. Навіть наявність серйозного діагнозу ще не гарантує звільнення від служби, якщо пацієнт не довів через ВЛК, що має функціональні порушення і не надав свіжих висновків профільних спеціалістів.

Новини.LIVE пояснить, які документи треба підготувати заздалегідь, щоб аргументувати лікарям свої проблеми зі здоров'ям.

Як правильно підготуватися до проходження ВЛК

Головним нормативним актом, який регулює роботу військово-лікарських комісій, залишається наказ Міністерства оборони України № 402 разом із відповідними змінами та розкладом хвороб.

Цей документ містить вичерпну таблицю, що класифікує захворювання за групами, закріплює за кожною недугою певну статтю та визначає категорію придатності.

Категорії придатності поділяються на кілька рівнів: придатний, обмежений та непридатний, причому статті наказу № 402 грають вирішальну роль. Тисячі громадян щомісяця проходять комісії, але далеко не всі розуміють різницю: людина може відчувати постійний біль і все одно отримати статус придатного, тоді як інша з аналогічними проблемами завдяки документам оформлює відстрочку чи повне звільнення.

Але рішення про свій статус ухвалює не сам військовозобов'язаний, а лікар. Та саме від активності дій військовозобов'язаного залежить об'єктивність доведення стану свого здоров'я, оскільки процедура ВЛК має суворі правила, а без належних доказів система може ухвалити рішення не на користь громадянина.

Поширеною проблемою є пасивна позиція пацієнтів, які приходять на комісію лише зі скаргами на хронічний біль чи тривожність, сподіваючись, що медики самі все побачать у кабінеті, або ж приносять застарілі довідки десятирічної давнини.

На практиці навіть наявність хвороби з офіційного переліку не дає жодних гарантій звільнення, якщо людина не має свіжих документів і не довела наявність функціонального порушення, яке реально обмежує здатність виконувати службові обов'язки.

Щоб уникнути подібних ризиків та підготуватися до проходження комісії юристи та чоловіки, які вже пройшли ВЛК, рекомендують діяти заздалегідь.

Першочергово варто звернутися до профільних лікарів: невролога, кардіолога чи психіатра ще до візиту до ВЛК, а не чекати огляду. Необхідно пройти повне обстеження, зробити МРТ, ЕКГ, УЗД та здати аналізи, після чого отримати письмові висновки із формулюваннями за міжнародною класифікацією хвороб (МКХ), зробити копії та фотографії всіх паперів.

Окрім цього, корисно самостійно підготувати короткий опис власних симптомів і пояснити, як саме недуга впливає на повсякденне життя.

Як повідомляли Новини.LIVE, якщо військово-лікарська комісія не може чітко визначити ступінь придатності військовозобов'язаного до служби, медики мають право видати одразу кілька направлень на додаткове обстеження. Ігнорування хоча б одного з яких може призвести до оголошення особи в розшук.

Водночас громадяни, які не згодні з ухваленими висновками ВЛК та вважають їх необґрунтованими чи помилковими, можуть скористатися законними механізмами оскарження. Законознавці пояснили, куди звертатися в першу чергу.