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На Волині чоловік отримав умовний термін через відмову від повістки

14 лютого 2024 19:03
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
На Волині чоловік отримав умовний термін через відмову від повістки
Вручення повістки. Ілюстративне фото: УНІАН
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Волинській області військовозобов'язаний отримав вирок за відмову від отримання повістки про призов на військову службу. Порушником виявився житель села Хотешів Камінь-Каширського району.

Про це повідомляє Суспільне, посилаючись на вирок Ратнівського районного суду.

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Чому чоловік вирішив відмовитися від отримання повістки

За матеріалами справи стало відомо, що чоловік перебуває у військовому резерві та пройшов військово-лікарську комісію. Вже 20 липня працівники ТЦК вручили жителю Волині повістки, проте він від неї відмовився. 

В суді чоловік розповів, що не прибув 21 липня до пункту збору через погане самопочуття. Свою вину він визнав повністю та зі щирістю розкаявся у скоєному, тому суддя врахував той факт, що військовозобов'язаний має на утриманні неповнолітню дитину через що призначив йому умовний термін. 

Що вирішив суд

Врешті-решт в Ратнівському районному суді визнали винним волинянина через ухилення від мобілізації за статтею 336 Кримінального кодексу України. Чоловіку призначили покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з призначенням іспитового терміну на рік. 

Водночас на рішення суду ще може бути подана апеляція протягом 30 днів з дня його оголошення. 

Нагадаємо, раніше у Львівській області до іспитового терміну засудили чоловіка, який відмовився від повістки та уникнув мобілізації. 

Також ми розповіли, як можуть покарати ухилянта, якщо він викине повістку

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