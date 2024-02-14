На Волині чоловік отримав умовний термін через відмову від повістки

Вручення повістки. Ілюстративне фото: УНІАН

У Волинській області військовозобов'язаний отримав вирок за відмову від отримання повістки про призов на військову службу. Порушником виявився житель села Хотешів Камінь-Каширського району.

Про це повідомляє Суспільне, посилаючись на вирок Ратнівського районного суду.

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Чому чоловік вирішив відмовитися від отримання повістки

За матеріалами справи стало відомо, що чоловік перебуває у військовому резерві та пройшов військово-лікарську комісію. Вже 20 липня працівники ТЦК вручили жителю Волині повістки, проте він від неї відмовився.

В суді чоловік розповів, що не прибув 21 липня до пункту збору через погане самопочуття. Свою вину він визнав повністю та зі щирістю розкаявся у скоєному, тому суддя врахував той факт, що військовозобов'язаний має на утриманні неповнолітню дитину через що призначив йому умовний термін.

Що вирішив суд

Врешті-решт в Ратнівському районному суді визнали винним волинянина через ухилення від мобілізації за статтею 336 Кримінального кодексу України. Чоловіку призначили покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з призначенням іспитового терміну на рік.

Водночас на рішення суду ще може бути подана апеляція протягом 30 днів з дня його оголошення.

Нагадаємо, раніше у Львівській області до іспитового терміну засудили чоловіка, який відмовився від повістки та уникнув мобілізації.

Також ми розповіли, як можуть покарати ухилянта, якщо він викине повістку.