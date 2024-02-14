На Волыни мужчина получил условный срок из-за отказа от повестки

Вручение повестки. Иллюстративное фото: УНИАН

В Волынской области военнообязанный получил приговор за отказ от получения повестки о призыве на военную службу. Нарушителем оказался житель села Хотешев Камень-Каширского района.

Об этом сообщает Суспільне, ссылаясь на приговор Ратневского районного суда.

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Почему мужчина решил отказаться от получения повестки

По материалам дела стало известно, что мужчина находится в военном резерве и прошел военно-врачебную комиссию. Уже 20 июля работники ТЦК вручили жителю Волыни повестки, однако он от нее отказался.

В суде мужчина рассказал, что не прибыл 21 июля в пункт сбора из-за плохого самочувствия. Свою вину он признал полностью и с искренностью раскаялся в содеянном, поэтому судья учел тот факт, что военнообязанный имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка из-за чего назначил ему условный срок.

Что решил суд

В конце концов в Ратновском районном суде признали виновным волынянина из-за уклонения от мобилизации по статье 336 Уголовного кодекса Украины. Мужчине назначили наказание в виде трех лет лишения свободы с назначением испытательного срока в год.

В то же время на решение суда еще может быть подана апелляция в течение 30 дней со дня его объявления.

Напомним, ранее во Львовской области к испытательному сроку приговорили мужчину, который отказался от повестки и избежал мобилизации.

Также мы рассказали, как могут наказать уклониста, если он выбросит повестку.