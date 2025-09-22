Відео
Обвинувачений у вбивстві підлітка на фунікулері отримав вирок
На Волині священник допомагав ухилянтам за гроші — що відомо

На Волині священник допомагав ухилянтам за гроші — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 22 вересня 2025 16:41
На Волині священник за 10 тис. доларів хабаря висвятив ухилянта у диякони
Молоток судді. Ілюстративне фото: Freepik

У Волинській області правоохоронці викрили священника, який запропонував військовозобов’язаному "відстрочку" від мобілізації, пообіцявши висвятити його у диякони. За таку "послугу" отець вимагав 10 тисяч доларів. Тепер йому загрожує кримінальна відповідальність і ув’язнення.

Про це повідомила речниця Спецпрокуратури у сфері оборони Західного регіону Юлія Шевченко у коментарі виданню ZAXID.NET у понеділок, 22 вересня.

Читайте також:

Деталі справи

За даними слідства, священник на Волині пообіцяв за 10 тисяч доларів висвятити чоловіка у диякони однієї з церков. Такий статус, за його словами, мав дати військовозобов’язаному підстави для відстрочки та виключення з реєстру "Оберіг".

"Щоб надати такому висвяченню вигляду справжнього, отець пропонував придбати спеціальний одяг, а також рекомендував вивчити певні біблійні тексти", — розповіла Шевченко.

Священник спершу отримав на банківську картку частину неправомірної вигоди — 80 тис. грн, а згодом під час особистої зустрічі йому передали решту — 8 тис. доларів готівкою.

Правоохоронці провели обшуки у помешканні та автомобілях священника, де вилучили мобільні телефони, банківські картки та інші речові докази.

Йому повідомили про підозру у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди за вплив на службових осіб. За цей злочин передбачене покарання — до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прокурори подали до суду клопотання про обрання для підозрюваного запобіжного заходу.

Нагадаємо, що правоохоронці викрили й затримали десятьох організаторів нелегальних схем для ухилення від мобілізації. За даними слідства, діяльність зловмисників охоплювала західні, центральні та південні області України.

В Одеському регіоні правоохоронці ліквідували кілька схем незаконного переправлення чоловіків призовного віку за межі України.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
