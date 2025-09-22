На Волыни священник за 10 тыс. долларов взятки рукоположил уклониста в диаконы

Молоток судьи. Иллюстративное фото: Freepik

В Волынской области правоохранители разоблачили священника, который предложил военнообязанному "отсрочку" от мобилизации, пообещав рукоположить его в диаконы. За такую "услугу" отец требовал 10 тысяч долларов. Теперь ему грозит уголовная ответственность и заключение в тюрьму.

Об этом сообщила пресс-секретарь Спецпрокуратуры в сфере обороны Западного региона Юлия Шевченко в комментарии изданию ZAXID.NET в понедельник, 22 сентября.

Детали дела

По данным следствия, священник на Волыни пообещал за 10 тысяч долларов рукоположить мужчину в диаконы одной из церквей. Такой статус, по его словам, должен был дать военнообязанному основания для отсрочки и исключения из реестра "Оберег".

"Чтобы придать такому посвящению вид настоящего, отец предлагал приобрести специальную одежду, а также рекомендовал изучить определенные библейские тексты", — рассказала Шевченко.

Священник сначала получил на банковскую карточку часть неправомерной выгоды — 80 тыс. грн, а затем во время личной встречи ему передали остальные — 8 тыс. долларов наличными.

Правоохранители провели обыски в доме и автомобилях священника, где изъяли мобильные телефоны, банковские карты и другие вещественные доказательства.

Ему сообщили о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды за влияние на должностных лиц. За это преступление предусмотрено наказание — до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Прокуроры подали в суд ходатайство об избрании для подозреваемого меры пресечения.

Напомним, что правоохранители разоблачили и задержали десять организаторов нелегальных схем для уклонения от мобилизации. По данным следствия, деятельность злоумышленников охватывала западные, центральные и южные области Украины.

В Одесском регионе правоохранители ликвидировали несколько схем незаконной переправки мужчин призывного возраста за пределы Украины.