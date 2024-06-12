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На Закарпатті 18 ухилянтів перерізали огорожу й утекли до Угорщини, — журналіст Глагола

12 червня 2024 05:20
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
На Закарпатті 18 ухилянтів перерізали огорожу й утекли до Угорщини, — журналіст Глагола
Прикордонник. Фото ілюстративне: dpsu.gov.ua
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

У вівторок, 11 червня, неподалік від КПП "Лужанка"  оператор БпЛА прикордонної служби під час моніторингу кордону помітив мікроавтобус. Транспортний засіб стояв на польовій дорозі неподалік від розмежування. Поряд із ним виявили сліди, що вели до кордону з Угорщиною.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі журналіст Віталій Глагола.

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На Закарпатті 18 ухилянтів перерізали огорожу й утекли до Угорщини, — журналіст Глагола - фото 1
Скриншот повідомлення Віталія Глаголи

Що відомо про втечу ухилянтів за кордон

Прикордонники, що прибули на місце для перевірки, виявили порожній та відчинений білий автобус Volkswagen,  проріз у загороджувальному паркані та сліди на контрольно-пропускній смузі.

На Закарпатті 18 ухилянтів перерізали огорожу й утекли до Угорщини, — журналіст Глагола - фото 2
Автобус, який ухилянти залишили біля кордону. Фото: t.me/VGlagola 

За попередньою інформацією, 18 людям із автобуса  вдалося перетнути кордон.

Поліція вилучила транспортний засіб і направила його на штрафмайданчик у Берегові. По камерах з'ясували, що незадовго до цього цей автобус був в Берегів та селі Геча.

Наразі триває розслідування.

Нагадаємо, біля кордону на схилі гори Піп Іван Мармаровський виявили тіло чоловіка, який з листопада минулого року вважався зниклим безвісти. За інформацією прикордонників, фігурант намагався незаконно перетнути кордон.

Також ми повідомляли про те, що в Чернігівській області викрили експосадовця ТЦК. Порушник за п'ять тисяч доларів переправляв чоловіків призовного віку до Румунії.

прикордонники
ухилянти
кордон
Угорщина

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