На Закарпатті 18 ухилянтів перерізали огорожу й утекли до Угорщини, — журналіст Глагола

Прикордонник. Фото ілюстративне: dpsu.gov.ua

У вівторок, 11 червня, неподалік від КПП "Лужанка" оператор БпЛА прикордонної служби під час моніторингу кордону помітив мікроавтобус. Транспортний засіб стояв на польовій дорозі неподалік від розмежування. Поряд із ним виявили сліди, що вели до кордону з Угорщиною.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі журналіст Віталій Глагола.

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Скриншот повідомлення Віталія Глаголи

Що відомо про втечу ухилянтів за кордон

Прикордонники, що прибули на місце для перевірки, виявили порожній та відчинений білий автобус Volkswagen, проріз у загороджувальному паркані та сліди на контрольно-пропускній смузі.

Автобус, який ухилянти залишили біля кордону. Фото: t.me/VGlagola

За попередньою інформацією, 18 людям із автобуса вдалося перетнути кордон.

Поліція вилучила транспортний засіб і направила його на штрафмайданчик у Берегові. По камерах з'ясували, що незадовго до цього цей автобус був в Берегів та селі Геча.

Наразі триває розслідування.

Нагадаємо, біля кордону на схилі гори Піп Іван Мармаровський виявили тіло чоловіка, який з листопада минулого року вважався зниклим безвісти. За інформацією прикордонників, фігурант намагався незаконно перетнути кордон.

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