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В Закарпатье 18 уклонистов перерезали ограждение и сбежали в Венгрию, — журналист Глагола

12 июня 2024 05:20
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
В Закарпатье 18 уклонистов перерезали ограждение и сбежали в Венгрию, — журналист Глагола
Пограничник. Фото иллюстративное: dpsu.gov.ua
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Во вторник, 11 июня, неподалеку от КПП "Лужанка" оператор БпЛА пограничной службы во время мониторинга границы заметил микроавтобус. Транспортное средство стояло на полевой дороге неподалеку от разграничения. Рядом с ним обнаружили следы, ведущие к границе с Венгрией.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале журналист Виталий Глагола.

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Скриншот сообщения Виталия Глаголы

Что известно о бегстве уклонистов за границу

Прибывшие на место для проверки пограничники обнаружили пустой и открытый белый автобус Volkswagen, прорезь в заградительном заборе и следы на контрольно-пропускной полосе.

В Закарпатье 18 ухилянтов перерезали ограждение и скрылись в Венгрии, — журналист Глагола - фото 2
Автобус, который уклонисты бросили у границы. Фото: t.me/VGlagola

По предварительной информации, 18 людям из автобуса удалось пересечь границу.

Полиция изъяла транспортное средство и направила его на штрафплощадку в Берегово. По камерам выяснили, что незадолго до этого этот автобус находился в Берегове и селе Геча.

В настоящее время продолжается расследование.

Напомним, у границы на склоне горы Поп Иван Мармаровский обнаружили тело мужчины, который с ноября прошлого года считался пропавшим без вести. По информации пограничников, фигурант пытался незаконно пересечь границу.

Также мы сообщали о том, что в Черниговской области разоблачили экс-чиновника ТЦК. Нарушитель за пять тысяч долларов переправлял мужчин призывного возраста в Румынию.

пограничники
уклонисты
граница
Венгрия

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