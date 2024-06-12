В Закарпатье 18 уклонистов перерезали ограждение и сбежали в Венгрию, — журналист Глагола

Пограничник. Фото иллюстративное: dpsu.gov.ua

Во вторник, 11 июня, неподалеку от КПП "Лужанка" оператор БпЛА пограничной службы во время мониторинга границы заметил микроавтобус. Транспортное средство стояло на полевой дороге неподалеку от разграничения. Рядом с ним обнаружили следы, ведущие к границе с Венгрией.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале журналист Виталий Глагола.

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Скриншот сообщения Виталия Глаголы

Что известно о бегстве уклонистов за границу

Прибывшие на место для проверки пограничники обнаружили пустой и открытый белый автобус Volkswagen, прорезь в заградительном заборе и следы на контрольно-пропускной полосе.

Автобус, который уклонисты бросили у границы. Фото: t.me/VGlagola

По предварительной информации, 18 людям из автобуса удалось пересечь границу.

Полиция изъяла транспортное средство и направила его на штрафплощадку в Берегово. По камерам выяснили, что незадолго до этого этот автобус находился в Берегове и селе Геча.

В настоящее время продолжается расследование.

Напомним, у границы на склоне горы Поп Иван Мармаровский обнаружили тело мужчины, который с ноября прошлого года считался пропавшим без вести. По информации пограничников, фигурант пытался незаконно пересечь границу.

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