В Закарпатье 18 уклонистов перерезали ограждение и сбежали в Венгрию, — журналист Глагола
Во вторник, 11 июня, неподалеку от КПП "Лужанка" оператор БпЛА пограничной службы во время мониторинга границы заметил микроавтобус. Транспортное средство стояло на полевой дороге неподалеку от разграничения. Рядом с ним обнаружили следы, ведущие к границе с Венгрией.
Об этом сообщил в своем Telegram-канале журналист Виталий Глагола.
Что известно о бегстве уклонистов за границу
Прибывшие на место для проверки пограничники обнаружили пустой и открытый белый автобус Volkswagen, прорезь в заградительном заборе и следы на контрольно-пропускной полосе.
По предварительной информации, 18 людям из автобуса удалось пересечь границу.
Полиция изъяла транспортное средство и направила его на штрафплощадку в Берегово. По камерам выяснили, что незадолго до этого этот автобус находился в Берегове и селе Геча.
В настоящее время продолжается расследование.
Напомним, у границы на склоне горы Поп Иван Мармаровский обнаружили тело мужчины, который с ноября прошлого года считался пропавшим без вести. По информации пограничников, фигурант пытался незаконно пересечь границу.
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