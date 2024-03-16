На Закарпатті чоловік намагався покінчити життя самогубством у ТЦК
На Закарпатті чоловік намагався покінчити життя самогубством у Хустському територіальному центрі комплектування (ТЦК) після звинувачень у нелегальному перетині кордону. Наразі проводиться службова перевірка дій ТЦК.
Про це повідомила дівчина постраждалого в Instagram у п'ятницю, 15 березня.
Спроба самогубства через ТЦК
Дівчина розповіла, що чоловіка затримали у готелі міста Виноградів та доставили його на пункт пропуску для перевірки документів, де й почалися звинувачення.
Після звинувачень чоловіка перевезли до Хустського ТЦК, де він зазнав фізичного насильства до того моменту, поки не вирішив покінчити життя самогубством. Згодом його госпіталізували. У зв'язку з тим, що сталося в ТЦК, розпочато службову перевірку.
Коли дівчина постраждалого звернулася до поліції із заявою про викрадення, їй було відмовлено у прийнятті заяви на тій підставі, що сам постраждалий не заявляв про своє викрадення.
Нагадаємо, у Чернівецькій області представники територіального центру комплектування зупинили чоловіка на коні, який був озброєний сокирою. Під час спілкування на одного із військових наїхав автомобіль.
Раніше в Миколаївській області працівники Територіального центру комплектування та соціальної підтримки нібито побили чоловіка.
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