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На Закарпатье мужчина пытался покончить жизнь самоубийством в ТЦК

16 марта 2024 14:12
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
На Закарпатье мужчина пытался покончить жизнь самоубийством в ТЦК
Мужчина пришел в военкомат. Фото: УНИАН
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

На Закарпатье мужчина пытался покончить жизнь самоубийство в Хустском территориальном центре комплектования (ТЦК) после обвинений в нелегальном пересечении границы. Сейчас проводится служебная проверка действий ТЦК.

Об этом сообщила девушка пострадавшего в Instagram в пятницу, 15 марта.

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Девушка рассказала, что мужчину задержали в гостинице города Виноградов и доставили его на пункт пропуска для проверки документов, где и начались обвинения.

После обвинений мужчину перевезли в Хустский ТЦК, где его подвергли физическому насилию до того момента, пока не решил покончить жизнь самоубийством. Впоследствии его госпитализировали. В связи с произошедшим в ТЦК начата служебная проверка.

Когда девушка пострадавшего обратилась в полицию с заявлением о похищении, ей было отказано в приеме заявления на том основании, что сам пострадавший не заявлял о своем похищении.

Напомним, в Черновицкой области представители территориального центра комплектования остановили мужчину на коне, который был вооружен топором. Во время общения на одного из военных наехал автомобиль.

Ранее в Николаевской области работники Территориального центра комплектования и социальной поддержки якобы избили мужчину.

избиение
Закарпатье
военкомат
военный призыв
самоубийство
мобилизация
ТЦК и СП
военнообязанные

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