На Закарпатті судили чоловіка за неявку на ВЛК — який вирок

Медичний огляд. Фото ілюстративне: Судово-юридична газета

На Закарпатті судили військовозобов'язаного чоловіка, який проігнорував повістку до територіального центру комплектування та вимогу пройти військово-лікарську комісію. Судді обрали йому міру покарання.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Як йдеться у матеріалах справи, чоловіка судив Мукачівський міський районний суд. У вироку йдеться, що у квітні військовозобов'язаний чоловік отримав попередження від начальника місцевого територіального центру комплектування щодо необхідності виконати вимоги законодавства про військовий облік.

Чоловік отримав виклик до ТЦК та обов'язково пройти військово-лікарську комісію, але проігнорував вимогу та не пішов нікуди.

Таким чином проти чоловіка порушили кримінальну справу за фактом ухилення від військового обліку, але прокурор клопотав розглянути справу у спрощеному провадженні. Також до обвинувального акта додали заяву, в якій йшлося, що обвинувачений визнає провину.

Суддя визнала чоловіка винним у кримінальному правопорушенні і призначила штраф розміром 5100 гривень.

Нагадаємо, у Львові в суді обрали покарання для чоловіка, який тричі самовільно залишив частину. А на Тернопільщині судили чоловіка, який ховався від мобілізації з початку повномасштабного вторгнення.